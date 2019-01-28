وطن النهار

حصل مركز أبحاث الطاقة والبناء التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية على براءة اختراع جديدة في مجال تطوير أغشية الكترولايتية توفر طاقة اضافية كبيرة لاحتياجات الكويت عن الطاقة المستهلكة حاليا بحلول عام 2030.

وقال المعهد في بيان أمس الاحد ان مكتب (براءات الاختراع والعلامات التجارية) الأميركي منح الباحث في المركز الدكتور شوقي لهاليه براءة اختراع حول (تطوير أغشية إلكترولايتية بوليمرية مركبة من البولي بروبيلين والمواد النانونية).

واوضح ان هذا الاختراع يهدف الى تنويع مصادر الطاقة وتخزينها واستغلال تكنولوجيا الطاقة المستدامة والمتجددة وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام وقود نظيف مثل الهيدروجين والميثانول.

واكد ان نتائج الابحاث تبين ان استخدام خلايا الوقود في الاجهزة الثابتة والنقالة ينتج عنه بيئة نظيفة مع انتاج ضئيل من ثاني اكسيد الكربون ما يؤدي الى تحقيق المطلب العالمي بخفض ارتفاع درجات حرارة المناخ.

وذكر ان من اهم عوائد هذا الاختراع ان القيمة السوقية لخلايا الوقود الثابتة تقدر بمليار ونصف المليار دولار سنويا مقارنة بنحو نصف مليار دولار لخلايا الوقود النقالة.