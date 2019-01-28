وطن النهار

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عن منح الطالبة فاطمة البدر منحتها لاستكمال دراساتها العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بعد أن تم قبولها في جامعة مانشستر في بريطانيا لمتابعة الدراسة في المحاسبة بعد حصولها على درجة البكالوريوس من الجامعة، وتعد فاطمة البدر سابع خريجة من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تحصل على هذه المنحة التي تقدمها الجامعة لطلبتها المتفوقين. يذكر أن أربعة من خريجي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يستفيدون حالياً من هذه المنحة المرموقة، ويسعون حالياً في دراساتهم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من كبرى الجامعات العالمية مثل جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة ولاية أريزونا.

وسوف يلتحق الخريجون عند الانتهاء من دراساتهم العليا وحصولهم على درجتي الماجستير والدكتوراه وعودتهم للجامعة بهيئة تدريس الجامعة. كما وتحرص الجامعة على توفير هذه المنح ضمن إطار إستراتيجية تهدف إلى دمج خريجيها في هيئاتها التدريسية مستقبلاً.

وتقدم الجامعة هذه المنحة للخريجين سنوياً، من أجل تشجيعهم على متابعة دراساتهم العليا، في واحدة من أفضل 100 جامعة مصنفة على مستوى العالم. وقامت الجامعة بالفعل بتمويل دراسة ستة من طلبتها لمتابعة دراساتهم العليا، وفق شروط هي أن يكون الطالب أو الطالبة كويتي الجنسية، وأن يكون من خريجي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ويشترط كذلك حصوله على تقدير B+»» أو معدل تراكمي 3.30، وكذلك ان يكون الطالب بمستوى في اللغة الانكليزية يُمكّنه من تلبية جميع المتطلبات الأكاديمية وغيرها في الجامعات المعنية، والا يتجاوز عمر الطالب عند تقديم الطلب عن 28 عاماً (اعتباراً من الأول من أكتوبر بعد ترشيحه للمنحة الدراسية).

