وطن النهار

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد عمادي أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اتخذت في خطتها الاستراتيجية للأعوام (2016/2017- 2020/2021م) من التميز قيمة من قيمها، وجعلت من ضمن أهدافها الاستراتيجية: اعداد قيادات متميزة، وها نحن اليوم نلتقي في: «حفل التفوق الوظيفي الثاني» على مستوى الوزارة من أجل تشجيع الممارسات المتميزة بالوزارة. وأضاف عمادي خلال حفل جائزة التفوق الوظيفي الثاني الذي نظمته ادارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة برعاية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة صباح أمس أن الوزارة واكبت عصر المعرفة في وقت مبكر فَنَحت المناهج التقليدية جانبا، ادراكا منها لأهمية التخطيط الاستراتيجي كمنهج اداري مستقبلي، يحقق لها قصب السبق والتفوق في عصر يموج بالمتغيرات المتلاحقة في ظل عالم أصبح فيه اقتصاد المعرفة عاملا مهما من عوامل تقدم الأمم، فجعلت التخطيط الاستراتيجي منهجا لأدائها، فكانت أٌولى المؤسسات في العالمين العربي والاسلامي التي بادرت الى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في ممارساتها في جميع عناصر الأداء عبر ست خطط استراتيجية. وتابع ان الأخذ بأحدث الأساليب العلمية في قياس الأداء الاستراتيجي للوزارة هو واجب الوقت، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، ومن منطلق اهمية قياس الاداء بشكل عام وتكريم الاداء المتميز من اجل الوصول الى المستويات العالية والمنشودة واحداث التطوير والتحسين المستمر في كل جوانب العمل، جاء حرص الوزارة على ان تكون مستويات الاداء المؤسسي والبشرى وفق معايير واسس تتوافق مع تطلعات رؤيتها الطموحة وتخدم متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع الكويتي.

وقال عمادي كان انطلاق الوزارة لقياس أدائها المؤسسي، وتحقيق أهدافها وفقا لمعايير التميز العالمية لتتناسب وطموحها الاستراتيجي، من خلال تطبيق معايير النموذج الأوروبي العالمي في التميز المؤسسي، وتطويره ليناسب طبيعة عمل الوزارة ادراكا منها لأهمية هذا القياس وما يستتبعه من عمليات تحديث وتطوير مختلفة. وأشار الى أن القرآن الكريم دعانا الى اتقان العمل، كما دعتنا شريعتنا الاسلامية وسنة رسولنا وحبيبنا محمد «صلى الله عليه وسلم» الى اتقان العمل والاخلاص في ادائه لما في ذلك من تحقيق الخير والنهوض بالانسان المسلم وتحقيق التنمية المجتمعية. وأكد أن هذا المحفل يعد خير دليل على مدى اهتمام الوزارة وقياداتها بتكريم وتقدير ما تحقق من نتائج متميزة في مجالات عديدة، وهو ما يلقى بالمسؤولية على عاتق جميع العاملين في الاستمرار لتقديم أفضل ما لديهم للحفاظ على النجاحات المتحققة وتعزيز مكانة الوزارة كجهة حكومية رائدة في التميز والاداء الاستراتيجي.

ومن جانبه قال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله الشاهين أن جائزة التميز الوظيفي انبثقت من معايير جائزة الادارة المتميزة لتشجيع الممارسات المتميزة وتفعيل مداخل التطوير والتحسين في كافة عناصر الأداء المؤسسي، وتفعيل آليات التحفيز.

وأضاف ان التسلح بأحدث الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق التميز هو واجب الوقت فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، يأتي هذا الحفل من أجل تعزيز ثقافة التميز بنشر مفاهيم التميز والابداع والالتزام بمبادئها ومتطلباتها وتعميم أفضل الممارسات الادارية وتطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة، من أجل صنع بيئة تنافسية تدفع بالأداء الفردي والجماعي والمؤسسي الى مستويات عالية من الجودة والتميز والابداع لنرتقي بالأداء المؤسسي ليضاهي المواصفات العالمية.

وأوضح ان هذا العام شهد مشاركة 59 متسابقا منهم: 8 مديرين، و9 مراقبين، و11 رئيس قسم، و31 مشرف مركز.

