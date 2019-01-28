وطن النهار

أجمع المشاركون في فعالية «بيت آمن» التي أقامها المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية «بريرة» التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تحت رعاية وكيل وزارة الاوقاف م.فريد عمادي في الجهراء مساء أول من أمس الى الدور الريادي لدولة الكويت في رعاية حقوق العمالة المنزلية وتقديم كافة سبل الرعاية والاهتمام في هذه الشريحة.

وقال مدير ادارة مكتب وكيل وزارة الاوقاف رئيس المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية عبدالحميد جابر المطيري في كلمته: أن الاسلام أعز الخدم والعمال ورعاهم وكرمهم، واعترف بحقوقهم لاول مرة في التاريخ بعد ان كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية وفي البعض الاخر معناه المذلة والهوان قاصدا بذلك اقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم مشيرا الى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن حيث كانت خير شاهد على عظمة نظرة الحضارة الاسلامية للخدم والعمال وكانت اقرارا منه صلى الله عليه وسلم بحقوقهم.

وأضاف المطيري: آضحى الاحسان بالخدم والعناية بهم من الامور التي تفرد بها ديننا الحنيف وقدمتها حضارتنا الى العالم كله لدرجة رفعهم الى مقام «الاخوة» وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم فأعينوهم». وفي ذلك حفاظ للمجتمع وصيانة لاركانه لان الخدم حينما يتعاملون مع مخدوميهم بروح الاخوة الايمانية تكون بيوت مخدوميهم بيوتهم، فيكتمون اسرارها اذا اطلعوا عليها ويسترون عيوبها اذا عرفوها، ويحفظون الودائع ما اؤتمنوا عليها، ويحسنون تربية الولد والنائشة اذا وكلوا اليهم تحقيقا لقول الله تعالى (انما المؤمنون اخوة) أيا كان عملهم.

وبين المطيري أن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أخذت على عاتقها الارتقاء بالمشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية «بريرة» الموجة الى العمالة المنزلية ورعايتهم رعاية متكاملة دينيا وثقافيا وعلميا، مؤكدا على أهمية الدور الاجتماعي لتعميق أواصر الاخوة الايمانية حتى يتحقق التواصل بين الكفلاء واخوانهم في العمل المنزلي.

