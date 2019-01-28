وطن النهار

رحب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد إبراهيم الخراز بالمشاريع الاستراتيجية لجمعية ملتقى الكويت الخيري التي تتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035 وما تتمتع به البلاد من مكانة إقليمية ودولية وبما توجت به من كونها مركزا للعمل الإنساني وأميرها صاحب السمو قائدا للعمل الإنساني.

وأثنى الخراز خلال لقائه بوفد الجمعية على فكرتها في إقامة مجمع صباح الأحمد للعمل الإنساني بعنوان «بيت الكويت الإنساني» الذي يقدم خدماته للعمل الكويتي الخيري الإنساني والعاملين به والمتطوعين ومؤسساته المحلية ومكاتب لهم وللجهات الدولية التي لها تمثيل في الكويت اضافة الى مقرات للجهات الخيربة من جمعيات ومبرات وفرق تطوعية من لم يتم توفير لها مقر من الحكومة كل ذلك وغيره من خدمات في مكان واحد.

واعتبر الخراز خلال لقائه مع اعضاء مجلس إدارة ومسؤولي الجمعية بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء سعيد الهاجري، أن مجمع «بيت الكويت الانساني» فكرة متميزة نامل ان يتم تطبيقها بعد دراستها وعرضها على الجهات المعنية من خلال الوزارة.

وأوضح الخراز خلال لقائه بالوفد أن وزارة الشؤون لديها أولوية في السعي لإيجاد حلول بديلة للجمعيات التي أشهرت بعد عام 2004 لعدم توفير مقرات لها من قبل الجهات الرسمية أسوة في الجمعيات السابقة.

وبين انه سيبحث امكانية الشراكة مع جمعيات النفع العام سواء الاهلية او الخيرية وانه جار دراسة بروتوكول تعاون مع جمعية ملتقى الكويت الخيري خاصة في مجالي تشجيع وتطوير العمل الكويتي الخيري الانساني.

وفي معرض تعليقه على ما طرحه د. خالد الياقوت رئيس فريق اعداد مسودة قانون العمل الخيري الانساني وجه الوزير الخراز بان يتم الاخذ فيما يمكن طرحه من مقترح جمعية الملتقى بصفة الاستعجال لمقترح مشروع قانون العمل الخيري الانساني لما يمكن اعتباره مساهمة مهنية موضوعية من قبل خبراء يسعون الى ما هو الافضل للعمل الخيري الانساني تمهيدا لعرضه في صيغته النهائية الى مجلس الامة المدرج على جدول اعماله القانون والذي نأمل ان يرى النور ويسهم في دفع مسيرة الكويت الخيرية الانسانية.

وفي ختام حديثه ثمن الخراز لما يتم إصداره من قبل مركز الكويت لتوثيق العمل الانساني «فنار» المنبثق عن الجمعية الذي يرأسه د. خالد يوسف الشطي عضو مجلس إدارة الجمعية بما يحقق بعد ثقافي وعلمي من كتب ومجلة وإصدارات بإشراف وزارة الشؤون وجهود المراكز المنبثقة عن الجمعية ومنها مركز الكويت لتطوير العمل الانساني مسار الذي يرأسه د. نوري بشير النصيب مستشار الجمعية ومركز الكويت لدعم قيم العمل الإنساني «منار» الذي تترأسه د. فاطمة صالح الدويسان عضو مجلس ادارة الجمعية.

بدورها أكدت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء سعيد الهاجري أهمية الشراكة مع جمعية «الملتقى»، مشيرة بقولها نتطلع للتعاون معها في شتى المجالات خدمة للعمل الخيري الكويتي.

وأشاد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري حماد العجمي بحفاوة اللقاء واهتمام وزير الشؤون ووكيل الشؤون الاجتماعية بالتحاور مع ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وفتح بابه أمام الجميع للقاء بهم، مباركاً للوزير منصبه، داعيا العلي القدير أن يوفقه يعينه على حمل الأمانة والمسؤولية وأن يسدد خطاه. مبلغا تحيات رئيس مجلس الادارة موسى الجمعة الذي غادر البلاد في زيارة خاصة للوزير الخراز.

