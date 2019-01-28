وطن النهار

ضمن مشاريعها وأنشطتها المجتمعية بينها وبين المؤسسات الحكومية والمدنية في كل ما يخص الطفل، شاركت الجمعية الوطنية لحماية الطفل في فعاليات اليوم التوعوي «معرض سلامة أطفالنا» والذي نظمته اللجنة العليا لحماية الطفل خلال الفترة 25-26 الشهر الحالي، والذي يهدف الى نشر الوعي المطلوب لحماية الطفل فيما يتفق مع قانون حماية الطفل في دولة الكويت، من خلال تقديم معلومات توعوية للأهل والأطفال عن قانون حقوق الطفل 21 / 2015 للزائرين في مجمع الأفنيوز التجاري.

وتأتي هذه المشاركة تنفيذاً لمبدأ التعاون المجتمعي الذي تسلكه الجمعية لتحقيق أحد أهم اهدافها وهي خدمة المجتمع وقضايا الطفل، والعمل على تنفيذ مواد قانون حقوق الطفل جنباً الى جنب اعضاء اللجنة العليا لحماية الطفل والتي تشكلت في عام 2013 وتضمنت عدة مؤسسات حكومية ومدنية ذات الصلة للعمل على تنفيذ مواد قانون حقوق الطفل والذي تبنته الجمعية منذ تأسيسها عام 2006 وأخذت على عاتقها تحقيق حياة آمنة وتوفير كامل الحماية للطفل، نظراً للقصور القانوني آنذاك.

واستند مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية الى الدستور الكويتي والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليه الكويت، وعقدت اجتماعات متوالية على مدى سنوات مع المؤسسة التشريعية حتى تم اقراره في عام 2015 لتكون هناك بيئة صحية وآمنة تضمن للطفل الحماية من جميع أشكال الأذى والاعتداءات وتسانده في اهم المعوقات التي تواجهه وتعيقه من خدمة مجتمعه ووطنه مستقبلاً.

هذا وحضر مع لمياء الماجد عضو مجلس الإدارة عبدالله الرضوان والمدير الإداري مبارك العنزي.

