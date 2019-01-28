وطن النهار

استقبل محافظ حولي الفريق اول م. الشيخ احمد النواف في مكتبة صباح امس مدير عام مديرية أمن حولي العميد خالد الكندري ومساعد مدير عام أمن المحافظة العقيد زياد الخطيب بمناسبة تسلمهما منصبيهما الجديدين.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الامنية على مستوى مناطق المحافظة وآلية حلها والقضاء على بعض الظواهر السلبية وعرض الخطط الامنية.

وأكد النواف خلال اللقاء بأن الأمن يعتبر الركيزة الرئيسة لبناء الدولة، وان دعمه وتعزيزه يتطلب تعاون المواطن والمقيم مع رجال الامن، مطالباً ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الجرائم والحد منها في جميع مناطق المحافظة.

وبين ان تواجد الدوريات في جميع مناطق المحافظة يقي من الجريمة كما انها خدمة تقدمها لراحة المواطنين والمقيمين.

وتطرق النواف الى الترتيبات الأمنية الخاصة باحتفالات الأعياد الوطنية في نطاق المحافظة والاطلاع على الخطة الامنية واعطاءه الملاحظات الخاصة بآلية عمل ودور رجل الامن والحفاظ على النظام العام خلال الحفل معربا في الوقت ذاته عن التطلع الى بذل المزيد من الجهد للوصول الى مستوى الطموح.

كذلك بحث المحافظ الخطة المرورية والامنية الخاصة ببدء الفصل الثاني للعام الدراسي للطلبة وآلية العمل بتسهيل حركة المرور والتواجد الامني امام المدارس.

وفي الختام تمنى المحافظ التوفيق لمدير عام الامن ومساعده التوفيق في عملهما الجديد وان يحوزا على رضا القيادة في وزارة الداخلية وتطوير العمل.

من جانبه، قال مدير عام مديرية امن حولي العميد خالد الكندري «لقد شرفت بثقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتعييني مديراً عاماً لمديرية امن حولي وان شاء الله اكون على قدر المسؤولية وان اخدم بلدي من هذا المكان».

وفي السياق نفسه حرص الشيخ احمد النواف على تكريم مديرعام امن حولي السابق اللواء عابدين العابدين لجهوده المبذوله خلال الاعوام السابقة.

وشكر اللواء عابدين المحافظ لتكريمه، مشيداً بالدور الكبير الذي بذله الشيخ احمد في تطوير العمل الامني ودعمه غير المحدود واشرافه المباشر في جميع الخطط الامنية الخاصة بالمناسبات.

واكد على ان الشيخ احمد كان له الفضل الكبير في القضاء على بعض الظواهر السلبية وكان حلقة الوصل بين المواطنين ورجال الامن.

