وطن النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، الملحق الدبلوماسي بالقنصلية العامة للكويت في البصرة بجمهورية العراق ضويحي سرور الرشيدي. وتبادل الطرفان الأحاديث الودية، لاسيما المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها القنصلية، فضلا عن مناقشة أهم الأوضاع المحلية والإقليمية، والعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الجارين وآفاق تفعيلها على نحو عام. وأشاد المحافظ بجهود الملحق الدبلوماسي الرشيدي على الصعيد الدبلوماسي. إلى ذلك، أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود عمق العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز إلى دعائم ثابتة وأرضية صلبة تنطلق من حرص القيادة الرشيدة في البلدين لدعم وتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات حتى أصبحت نموذجاً يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء. وشكر الحمود حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما توجه به من شكر وكلمات تعكس معنى الإخوة الحقيقية إلى الكويت وشعبها في كتابه «قصتي»، مؤكدا أن الكويت وشعبها تبادل الإمارات قيادة وشعبا مشاعر الإخوة الممتدة في عمق التاريخ، فورثنا المحبة كدولتين وشعبين من تركة الأجداد التي وزعت علينا عبر السنين، ودائما ما نتذكر امارات زايد وحكامها الذين اثبتوا المواقف البطولية مع الكويت وشعبها.

