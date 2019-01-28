وطن النهار

يقوم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد صباح غد «الثلاثاء» وسط حضور رسمي وشعبي، برفع علم البلاد في مبنى المحافظة، ايذانا ببدء احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية 2019 والذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، وذلك تزامنا مع بدء مراسم الاحتفالات في قصر بيان.

يشتمل برنامج الاحتفال على كلمة بالمناسبة يلقيها محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وتتخلله فقرات عديدة منها أوبريت «تراثنا منبع حاضرنا» الذي تقدمه طالبات وطلبة منطقة الاحمدي التعليمية، ومقطوعات موسيقية للفرقة النحاسية التابعة لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية وفرقة أولاد عامر للعرضة، وصيحات وطنية للزهرات والمرشدات، على ان يختتم الاحتفال بافتتاح معرض التراث الكويتي «اكسبو965».

