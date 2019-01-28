آراء

في قلب عاصمة الكويت الحديثة يقع سوق المباركية التراثي أحد أهم المعالم الكويتية الأصيلة الممتدة عبر سنوات تاريخ الكويت وهو تجسيد لتراثها الشعبي الجميل، ولهذا السوق بدكاكينه الصغيرة المتنوعة وما تعرضه وتبيعه من سلع ذات طابع محلي نكهة خاصة ويمثل جهة استقطاب تسوقية وسياحية للجميع من كويتيين وزائرين من دول الخليج وغيرها.. أهم ما يميز السوق هو انعكاس الهوية الكويتية القديمة وبساطة معروضاته والنكهة الطيبة التي يتذوقها مرتادوه في مطاعمه، والأهم الأسعار الرخيصة للبضائع فيه الأمر الذي يجعل منه الوجهة الشعبية الأولى في الكويت.

واليوم يواجه أصحاب الدكاكين في سوق المباركية انذارا من قبل الشركة التي تسلمت السوق وفق نظام الخصخصة بزيادة الايجارات بنسب فاحشة من شأنها أن ترهق كاهل أصحاب المحال والمتاجر في السوق وهو ما سوف ينعكس على الأسعار بالارتفاع الذي سيكون من جيب المستهلك البسيط.. المؤسف أن النظرة لسوق المباركية من قبل الطبقة التجارية تقتصر على اعتباره نقطة استثمار واثراء على حساب النظرة الاقتصادية العامة دون اعتبار للضرر العائد على المستهلكين ما سيفقد السوق خصوصيته ويغير من طابعه البسيط.

سوق المباركية يجب أن يبقى مركز تسوق تراثياً بهويته الحالية البعيدة عن الجشع التجاري الأعمى الذي لا يرى سوى مصلحة جيوب بعض كبار التجار.

نأمل أن تغلب وزارة التجارة والجهات المعنية في الدولة المصلحة الشعبية والأبعاد التراثية التاريخية لسوق المباركية على مصلحة المتنفذين من التجار للحفاظ على ما تبقى من عبق جميل لهذا السوق الذي يلتمس فيه الجميع الروح الكويتية الأصيلة.

