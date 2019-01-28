آراء

القارئ للخطوط العريضة للميزانية التي اعلنها وزير المالية نايف الحجرف في بحر الاسبوع الماضي يكتشف تراجعا حكوميا عن الاصلاح المالي، وعدم سعي الى تحديث البنية التحتية، وزيادة في الدفع الى تردي الخدمات الصحية والتعليمية، ويلاحظ مدى قوة الواسطة النيابية في تحميل المالية العامة للدولة عبء الرشوة الانتخابية من خلال التوظيف، والتمسك بهدر الدعم الذي بات يكلف ربع الميزانية. في الميزانية هناك 71 في المئة من الانفاق مخصصة للرواتب والدعوم، و17 في المئة فقط للمشروعات الانشائية، في حسبة لا علاقة لها ابدا بالتنمية والاصلاح، لان الزيادة المستمرة في الباب الاول بهذا الشكل من دون تخطيط واضح لاستيعاب الخريجين في قطاعات الدولة، وكأن الجهاز التنفيذي اصبح مستودعا لتخزين الموظفين وليس للانتاج، الذي للاسف تبلغ انتاجية الموظف اليومية 45 دقيقة، يعني غياب الرؤية بعيدة المدى للاستفادة من هؤلاء الموظفين، ويعبر عن الاصرار على عدم اصلاح الخلل في التركيبة السكانية بسبب زيادة الاعتماد على الوافدين في القطاع الخاص الذي لم يمنح اي محفزات لاستيعاب المواطنين ودفعهم الى العمل والمشاركة في الانتاج. ربما الانتاجية القليلة للموظف في القطاع الحكومي تكشف عن السبب الاساسي في ابتعاد المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، ففي الثاني يجب ان تكون الانتاجية في الحد الادنى خمس ساعات يوميا، بينما في الاول هي 45 دقيقة، وهذا يعني ان هناك بطالة مقنعة لا يمكن التغاضي عنها في القطاع الحكومي، وهدراً للمال والوقت ما يعني زيادة في التخلف التنموي، والفساد.

ان تخصيص 71 في المئة من الميزانية للرواتب والدعوم، يعني ان هذا العدد الهائل من الموظفين سيخدم المشاريع التي خصص لها 17 في المئة، وهو خلل كبير، اضافة الى ان هذه المشاريع ليست تنموية كما هو وارد في خطة التنمية بعيدة المدى التي ستجعل الكويت في العام 2035 مركزا ماليا وتجاريا عالميا، ما يعني اننا بحاجة الى اعادة نظر شاملة في مفهوم الاصلاح والتنمية، وتوجيه الانفاق نحو ذلك، وليس الاعتماد على مبدأ الترضيات الانتخابية والنيابية للهرب من المحاسبة، فهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى عجز كبير في المالية العامة، واستنزاف لاحتياطي الاجيال، واول القافزين من السفينة حينها سيكون النواب الذين لن يتحملوا مسؤولية هذا الهدر، بل انهم سيحملون الحكومات المتعاقبة المسؤولية، وينجون بأنفسهم.

استنادا الى هذه الحقيقة فإن ما ورد في العرض الذي قدمه وزير المالية عن الميزانية يجب ان يكون جرس انذار تحذيرياً لما هو مقبل من وضع مالي سيئ جدا، ومن ممارسات نيابية وحكومية لا يمكن التغاضي عنها، بل ان تكون هناك ميزانية اصلاحية تنموية حقيقية، وهذا دور النواب الذين إذا أرادوا التكفير عن ذنوبهم الكثيرة في المرحلة الماضية، فإن عليهم أن يطالبوا الحكومة بوضع ميزانية انتاجية يكون فيها الانفاق على المشاريع والتنمية اكثر من الرواتب والدعوم، والعمل فورا على ايجاد قانون يحفز المواطنين على الانتقال الى العمل بالقطاع الخاص، وتخصيص الخدمات كما هي الحال في الدول المتقدمة، فيما تتحول الدولة مشرفا وحكما، وليس مديرا لهذه الخدمات.

