آراء

«الناتو» منظمة تأسست في عام 1949 وتضم تسعة وعشرين عضواً معظهم من أوروبا وأميركا الشمالية، والهدف الفعلي من تشكيل حلف «الناتو» هو بناء نظام دفاعي جماعي عسكري تتعاون وتتبادل الدول الأعضاء في الحلف فيما بينها للرد على أي هجوم من قبل أطراف خارج هذا الحلف سعياً وراء زعزعة أهدافه ومصالحه في العالم، وتحديداً الخطر الروسي الذي بدأ جلياً عند الولايات المتحدة الأميركية في تلك الفترة، ومن بين الدول الأعضاء هناك ثلاثة منهم وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي ويتمتعون بحق «الفيتو»، وهو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء الأسباب.

وتلعب الولايات المتحدة دور رأس الحربة في حلف «الناتو» منذ تأسيسه، ولكن هذا الدور في ربكة وسجال بين السياسيين والعسكريين الأميركيين، خاصة بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعلن أثناء حملته الانتخابية عدة مرات أنه يكره التحالفات الدولية، واستمراريته بها، خاصة حلف «الناتو» والذي كما يزعم ترامب بأن أميركا تتحمل 80% من ميزانيته، وهدد بانسحاب بلاده من الحلف ان تخلفت باقي الدول الأعضاء عن زيادة حصتها في الميزانية، قائلاً ذلك صراحة قبل انعقاد قمة دول الحلف في يوليو 2018.

وقد ذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» قبل أيام بأن الرئيس ترامب يرغب بالانسحاب من حلف «الناتو» منذ العام الماضي، وقد أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارته سراً أنه لا يرى فائدة من البقاء في الحلف، الذي بات عنصر استنزاف للموارد الأميركية.

وتحاول الولايات المتحدة مع ثمانية من الدول العربية تشكيل حلف جديد تحت اسم «ميسا» يكون شبيها بحلف «الناتو»، ويتفق أعضاؤه على تشكيل قوة دفاعية عسكرية رادعة.. لمن؟ وإلى متى؟

عندما ندرس بشكل سريع جغرافية دول أعضاء «الناتو» فسوف نخرج بنتيجة بأن غالبية الدول الأعضاء وأعضاء الشراكة مع الحلف هي دول محيطة بالاتحاد السوفييتي سابقاً، وتدعم ذلك الحلف مجموعة دول متمكنة عسكرياً عدداً وعتاداً، وهذا ما تسعى الولايات المتحدة إلى تكراره في «ميسا» وهو محاصرة بعض الدول التي تشكل للأميركان تهديداً صريحاً في تحقيق أهدافهم بالمنطقة، وستكون «ميسا» عبارة عن مجموعة دول تقاتل بالوكالة عن أميركا كل الدول غير المتوافقة مع السياسات الأميركية في المنطقة، قتال اقتصادي، عسكري، سياسي، ثقافي واجتماعي.. إلى متى؟ إلى أن تنتهي مدة الصلاحية وتفشل مشاريعه، وتصيبه خيبة الأمل.

وكيف يثق العرب في ترامب الذي باع أصدقاءه الذين تربطهم مع بلاده علاقة منذ 70 عاماً عسكرياً واقتصادياً بكلمة انتخابية يريد تطبيقها، وغير متفاعل مع حلف أسسه رؤساء قبله؟ إذا كانت الدول العربية والإسلامية ترى ضرورة تشكيل حلف دفاعي حقيقي فلتبتعد عن من دمر المنطقة بالحروب، من هيروشيما وإلى اليوم لم يسْلمِ العالم من شره.

