آراء

تصدر «منظمة الشفافية الدولية» غداً تقريرها السنوي عن مدركات الفساد في الدول وهو تقرير دولي يرصد ويحلل أوضاع الدول طبقاً لنقاط مكافحة الفساد والشفافية. وقد تراجعت الكويت كثيراً في هذا التقرير ووصلت في العام السابق الى أدنى ترتيب لها منذ العام 2003 ومن المتوقع أن تكون الكويت في تقرير هذا العام في نفس مستوى الانخفاض ان لم يتحسن بشكل طفيف بفضل بعض الاجراءات التي اتخذتها وأهمها اقرار قانون تعارض المصالح وغيره من القرارات.

تتعامل الكويت دائما مع هذه المؤشرات بطريقتين إحداهما تتعلق بالتفاعل السريع واتخاذ اجراءات مباشرة في تجاوب ايجابي لا يستمر في أغلب القرارات المتخذة ويتم في النهاية ركن هذه القرارات واعلان وفاتها أو تركها على شكل مؤسسات مشلولة ما يؤدي في النهاية لنفس الوضع أو وضع أسوأ منه بكثير، أما الطريقة الأخرى فهي طريقة كلاسيكية يتم فيها تخوين واتهام هذه المؤسسات والتقارير عن طريق استعارة نظرية المؤامرة والتحيز.. الخ الخ.

حازت أوروبا الغربية دائما على أعلى متوسط لمكافحة الفساد والشفافية بفضل وجود نظام واضح لفصل السلطات ومؤسسات راسخة تعمل وتراقب وتحاسب بشكل جدي ولا تراجع به، بينما تأتي الدول العربية دائماً في ذيل الترتيب لغموض مسألة فصل السلطات ومشاركة الشعب في تحسين البيئة السياسية وترتيبها ما يؤثر مباشرة في وجودها دائماً في آخر المستويات وان اتخذت بعض الاجراءات وأقرت بعض القوانين.

قد يتحسن ترتيب الكويت في هذه المؤشرات باقرار بعض القوانين مثل تعارض المصالح وحق الوصول للمعلومات والشفافية وقوانين مهمة مثل قانون تعيين القياديين وهو ما تطالب به هذه المؤسسات والمنظمات وان تم ذلك فسيكون أمراً ايجابياً ما لم تكن هذه القرارات والقوانين اجراءات صورية ظاهرها التجاوب وباطنها بقاء الوضع كما هو عليه فترتد في النهاية علينا بشكل سيئ.

وجود الكويت دون متوسط المؤشرات أمر محزن ودليل لا يقبل التشكيك على أزمة نعيشها لسنا في مجال شرحها لأنها أصبحت واقعاً يشاهد بالعين المجردة ولا يمكن نفيه ولا تجاهله، ولهذا الواقع أسباب واضحة يصعب حصرها وجمعها لكثرتها وتشعبها وللواقع السيئ أيضاً حلول جذرية يمكن حصرها وأهمها اعادة هيكلة البيئة السياسية التي انتجت لنا هذه الأوضاع والمشاكل لتصبح قادرة على التفاعل مع المشكلات وحلها دون النظر للشخصيات الفاعلة وتوجهاتهم وهو الأمر الذي نعاني منه... تفاءلوا.

