أول النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي خلال الاحتفال بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية بالكويت أشعر بالفخر كون بلدي احتضنت هذه الثورة الشريفة في بدايتها والأهم هو ان تستمر وان تكون على العهد.

وأكد العوضي خلال احتفالية احياء الذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة ان الثورة لابد ان تتماسك من اجل ان ينال شعبنا الفلسطيني حقوقه كاملة وان يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا ان الكويت ستظل وفية بالتزاماتها العربية كافة وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث ان هذا الشعور يأتي من اعلى هرم في السلطة الى أقل مواطن كويتي.

وذكر العوضي اننا نشعر بآلام الشعب الفلسطيني وندعو الله ان يجمعنا في يوم قريب وان نحتفل بالقدس الشريف، حيث من الكويت اريد ان نبعث رسالة تقدير لشعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الشتات ونحييهم على صمودهم وكفاحهم ونؤكد لهم ان اخوانهم في الكويت سيظلون اوفياء على عهدهم.

وفي تصريح صحافي قال العوضي: تشرفت بمشاركة اشقائنا في فلسطين في الكويت وعلى رأسهم السفير رامي طهبوب بالاحتفال بالذكرى الـ 54 لانطلاق الثورة الفلسطينية التي انطلقت من الكويت، معربا عن فخره كمواطن كويتي لاحتضان الكويت الثورة الفلسطينية في مهدها وظلت وفية لها على مر الزمن وستستمر وفية لالتزاماتها العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان الكويت لم تألو جهدا في ان ينال الفلسطينيون كامل حقوقهم لاقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وحول دور الكويت كعضو غير دائم في مجلس الامن وجهودها لخدمة القضية الفلسطينية قال: الكويت قامت بجهد واضح من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن العام الماضي ومستمرة في السنة المقبلة هي الممثل العربي في مجلس الامن وتحمل قضايا وهموم الوطن العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واضاف: اعتقد ان الله وفقنا لدعم صمود الاشقاء في فلسطين وذلك بدعم صمودهم المشروعة ومستمرون في هذا الدعم سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي.

وحول الاشادة الفلسطينية بدعم الكويت للقضية الفلسطينية ورفضها التطبيع قال: جهودنا منصبة على دعم القضية الفلسطينية من خلال تواجدنا في مجلس الامن والامر الذي يقلقنا هو الاستمرار في دعم جهود منظمة الاونروا ونطرح هذا الموضوع مع الاصدقاء والاشقاء لدعم هذه المنظمة والحفاظ على الدور الذي تقوم به داخل فلسطين وخصوصا في قطاع غزة ونحن على عهدهم بنا وسنظل دائما وهذا الموقف يأتي من رأس هرم السلطة في الكويت الى اصغر شخص في الكويت وسنستمر في دعمنا الى ان ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه ولعل زيارة الرئيس محمود عباس الاخيرة الى الكويت وتكريمه لقيادات وشخصيات كويتية وقبلها تكريم سمو أمير البلاد دليل على تقدير الاشقاء لدور الكويت في دعمها للقضية الفلسطيني.

وحول الرفض العربي لقطع الدعم عن الاونروا قال: اتخذنا خطوات عملية لدعم الاونروا بمساعدة الاشقاء في الدول العربية وبعض الاصدقاء من دول العالم لكن هذه المنظمة منظمة عالمية والمجتمع الدولي هو من خلقها ويتحمل المسؤولية في الحفاظ عليها وليست مسؤولية الدول العربية بمفردها ولا بد من دعمها للاستمرار في عملها وهذا ما نحاول طرحه مع جميع الدول حتى تتمكن المنظمة من اداء عملها.

وبدوره اقتبس السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب في مستهل كلمته امام الحضور من كلام الرئيس محمود عباس فقال: «ان القدس ليست للبيع» مؤكدا ان هذه المناسبة يفتخر بها الشعب الفلسطيني الصامد والتي تتمثل في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية انطلاقة حركة عمل التحرير الفلسطيني «فتح» والتي نفتخر بها خصوصا وان الكويت كانت مهد ولادتها.

وأكد طهبوب ان الكويت احتضنت مؤسسي حركة فتح وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفات حيث قدمت منها الاسناد وذلك ايمانا منها بالقضية خصوصا وان الكويت لم تتأخر يوما عن دعم الشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله.

واضاف طهبوب اننا نحيي الذكرى ونستذكر فيها ان انطلاقة 1-1-1965 قد أسس للمشروع الوطني الفلسطيني المستقبل الذي نخوضه اليوم معركة سياسية من اجل الحفاظ عليه والذي يقوده الرئيس محمود عباس حيث اننا نحيي هذه الذكرى وسط مؤامرة غير مسبوقة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها والتي يطلق عليها صفقة القرن، مشيرا ان الشعب الفلسطيني لطالما تحطمت على صدوره وثباته على ايمانه بعدالة قضيته كل المؤامرات على مر السنين..

وقال انه من اجل القضاء على مؤامرة صفقة القرن فاننا مطالبون بان نتكاتف ونتوحد وان نوجه البوصلة نحو المشروع الوطني الفلسطيني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده وعلى رأسها الرئيس محمود عباس قائد سفينة الاستقلال والعودة.

وقال في ظل تمسك القيادة الفلسطينية بالقرار الفلسطيني المستقل فاننا ندعو كل من انحرف عن بوصلة الشرعية الفلسطينية واصبحوا رهائن لأجندات وعواصم خارجية ان يعودوا الى حضن الوطن المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.

وشكر طهبوب سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي وصفه بحكيم الامة العربية وصمام امانها على ما يقدمه من اجل صمود شعبنا ماديا وسياسيا ومعنويا.

ومن جانبه قال امين عام اتحاد المهندسين الفلسطينيين فرع الكويت عضو المجلس الوطني الفلسطيني هشام عبدالنور ان الذكرى الـ 54 لانطلاقة فتح تأتي والاحتلال لا يزال يقتل ويستهدف ابناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم ولا يزال الاستيطان يتصاعد ويتوغل كما ان الانقسام ما زال قائما دون وعي او مسؤولية ويخدم فقط اهداف الاحتلال في تصفية القضية.

واضاف في كلمة القاها امام الحضور تشتد المؤامرة على زهرة المدائن وتتكلب القرارات الجائرة لتهجير الاهالي وتتوالى الاقتحامات للمسجد الاقصى دون مجيب الا من شبابها ونسائها الذين يقفون بصدورهم للدفاع عنها.

وتابع: لقد انطلقت فتح لرفع الظلم عن شعبنا المناضل وحملت على عاتقها تحقيق النصر فحولت الشعب الفلسطيني من شعب لاجئ الى شعب قائد ثائر، مشيرا الى ان مسيرة فتح فيها المد والجزر والهزائم والانتصار، لافتا الى ان حركة فتح تؤكد ضرورة الوحدة الوطنية وضرورة انهاء ملف االانقسام الداخلي داعيا حماس الى انهاء سياستها الفئوية.

وجدد رفض الفلسطينيين لصفقة ترامب وادانة الممارسات الاميركية في نقل سفارتها لمدينة القدس وقطع المساعدات عن الاونروا.

