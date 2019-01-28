الأولى

قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الإشكال المقدم من النائب د. وليد الطبطبائي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، كما قضت غرفة المشورة في المحكمة نفسها بعدم قبول طعن المحامي عادل عبدالهادي في دستورية اللائحة بكاملها.

وكانت المحكمة قضت قبل نحو شهرين بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، فتقدم النائب د. وليد الطبطبائي بإشكال في تنفيذ الحكم، مطالبا بقبول الاشكال وبوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، لحين الفصل في طلب تفسير الأثر الرجعي للحكم في مواجهة قرارات مجلس الأمة السابق صدورها على النطق به والقائلة برفض اسقاط العضوية، تأسيساً على ان الحكم المستشكل فيه لم يقض صراحة بترتيب الأثر الرجعي، ولم يتضمن منطوقه بطلان القرار السابق صدوره من مجلس الأمة، او الاشارة الى اسقاط او بطلان عضوية المستشكل. وبعد تقديم الاستشكال اودع وكيل المستشكل ادارة كتاب المحكمة طلباً ضمنه ابداء الطالب رغبته في التنازل عن الطلب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لا يقبل ترك الخصومة من الوكيل الا اذا كان مفوضاً بذلك صراحة في التوكيل الصادر اليه من الطالب في هذا الخصوص، وكان الثابت من الوكالة انها لا تبيح للمحامي الموكل التقرير بذلك، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول ترك الخصومة في الطلب، ومن ثم فانه لا محل لاستجابة المحكمة الى طلب المستشكل بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه - مؤقتاً لحين الفصل في طلب التفسير.

وأضافت المحكمة ان الأحكام الصادرة في المنازعات الدستورية انما تصدر بقصد وجوب تنفيذها، والنزول على مقتضاها، ومؤداها، ولزوم اعمال آثارها كاملة من دون نقصان، امتثالاً لحجيتها المطلقة في مواجهة السلطات جميعها، واعلاء لسيادة الدستور بوصفه المعبر عن ارادة الأمة، والذي يعلو على ما عداه، بحيث لا يجوز اخضاعها لمشيئة احد لتقدير مدى ملاءمة تطبيقها، او ان يعيق نفاذ احكامها، او تعرقلها اية عقبة كأمر، او اجراء، او تصرف، او عمل، او قرار، باعتبار ان هذه المخالفة في حد ذاتها عدا عن انها مخالفة لأحكام الدستور - تجعل ذلك العمل من وجهة مجردة هو والعدم سواء، التزاماً بنصوص الدستور، والتقيد، باوامره ونواهيه.

ومضت تقول: من المستقر عليه ان قوام منازعة التنفيذ ان يكون الحكم القضائي قد اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، او ما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، او وجود عقبة مادية جدت بعد صدور الحكم لم تكن تحت نظر المحكمة قبل صدور ذلك الحكم تحول بذاتها دون وجوب تنفيذه واعمال آثاره، وأن الاشكالات في تنفيذ الأحكام لا تنصرف الى اي امر من الأمور السابقة على صدور الحكم، باعتبار ان هذه الاشكالات لا تُعد طعناً على الأحكام، كما استقر قضاء هذه المحكمة ايضاً على انه يتعين استظهار ما جاء بطلب تفسير الحكم على اساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره.

وأردفت المحكمة: لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره قد جاء واضحاً جلياً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها بما انتهى اليه في اسبابه ومنطوقه دون اي لبس او غموض، صريحاً فيما خلص اليه، قائماً على اسس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، وقد جاءت تلك الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واضحة لم يشبها اي ابهام وغير خافية على احد، فلا وجه لما اثاره (الطالب) في طلبه الماثل بادعاء انها قد جاءت في حالة ابهام وغموض، غم عليه فهمها، كما ان ما ذكره (الطالب) من اسباب في طلبه هي في جملتها - لا تُعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم، واعمال مقتضاه، وانفاذ اثره، ولا يجوز لأحد من بعد ان يتذرع بادعاء الغموض لتقويض بنيان الحكم او لتنفيذه على غير مقتضاه، فمن ثم يكون حرياً القضاء برفض الطلب.

وفي الطعن الثاني قالت المحكمة: لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بكاملها لصدورها بقانون وليس بقرار من المجلس قررت المحكمة انه لما كان الواضح من الأوراق انها قد خلت من توافر المصلحة المعتبرة قانوناً في حق الطاعن على نحو يتيح له الطعن على اللائحة بكاملها، او ان ضرراً قد لحق به بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتها ازالة هذا الضرر، فانه يكون حريا بالتقرير عدم قبول الطعن، لذلك قررت المحكمة في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.