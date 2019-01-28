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بسترات صفراء اعتصم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء مطالبين بـ 12 مطلباً على رأسها إعادة الدوام إلى ما كان عليه من الـ 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر.

جاء تنفيذ الاعتصام في مبنى الوزارة احتجاجا على مواعيد الدوام الرسمي الجديدة ، حيث طالب المعتصمون الى تدخل الوزير لوقف ما يحدث في بعض قطاعات الوزارة من تضييق على الموظفين في وسائل الراحة اثناء العمل، مؤكدين انهم مستمرون في اعتصامهم حتى يتم النظر في مطالبهم. وأشاروا الى أن موظفي بعض القطاعات يعملون في بيئة خطرة بعكس اي قطاع اخر من قطاعات الدولة ، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين هم الشريان الأساسي للدولة، ومن دونهم لا حياة ولا عيش، لافتين الى انهم يقدمون الغالي والنفيس لتوفير الكهرباء والماء للشعب وليس من المقبول ان يتم التضييق عليهم بهذه الصورة.

يذكر ان مطالبات موظفي الكهرباء تضمنت ضرورة اعادة النظر في ساعات العمل الرسمية، وكذلك بدل الطعام، الأعمال الشاقة، الاضافي وبدل التلوث، التقييم السنوي والقرار 30% الفاشل الظالم وتعسف الوكلاء والمراقبين والمزاجية في العمل.