الأولى

كشفت خطة التنمية السنوية 2019/2020 والتي حصلت النهار على نسخة منها ان الحكومة ستستثمر 3.6 مليارات دينار، في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية والتنموية خلال العام المالي المقبل.

وأظهرت الخطة وجود توجه حكومي مستقبلي لوقف تنفيذ المشاريع الاستراتيجية عن طريق المالية العامة، وتحويل الجزء الأكبر من تمويل تلك المشروعات الى القطاع الخاص على اسس ومعايير الشفافية والتنافسية والحوكمة. (طالع ص 09)

وأضافت ان برنامج معالجة الخلل في المالية العامة والهدر الجاري في الموارد المالية تضمن تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر الجاري وترشيد المصروفات مع تقديم تصور للخلل في المالية العامة للأجل القصير والمتوسط وتقديم بدائل للتعامل مع هذه الاختلالات.

واحتوت الخطة الانمائية على قائمة بالتشريعات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية وهناك العديد من مشروعات القوانين داخل اروقة مجلس الأمة سيتم اقرارها تباعا، ومنها مشروع قانون لاعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.

فيما كشفت الخطة عن توجه حكومي آخر لترشيد الجهاز الحكومي العام عبر آليات محددة في ظل السعي لضبط الانفاق وانجاز خدمات المواطنين بالكفاءة المطلوبة، فضلاً عن اقرار حزمة تشريعات وقوانين وقرارات تضمن شفافية صنع القرار في الحكومة.

فيما توقعت الخطة ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للكويت الى 137 مليار دولار بنهاية 2020 وبزيادة قدرها 14 ملياراً عن الناتج المحلي المقدر في 2018.