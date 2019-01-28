الأولى

تتجه الحكومة الى اعادة النظر في اسلوب الاستثمار مع القطاع الخاص بوضع اشتراطات وضوابط ملزمة وذلك عقب حدوث اشكالية سوق المباركية والتي نتج عنها اعتصامات من المستأجرين نتيجة لاستخدام الشركة المستثمرة اساليب غير منطقية في تعديل عقود المستأجرين، كشفت مصادر لـالنهار أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم خلال اجتماعه اشكالية سوق المباركية لوضع حلول عاجلة توقف اعتصامات مستأجري المحال مجددا لحين اصدار قرارات تجاه الشركة تتفق واحوال سوق المباركية وبما يتناغم مع عقد الشركة المبرم مع املاك الدولة وتحقيق هامش ربح معقول.

واشارت المصادر الى أن الحكومة تسعى الى الايفاء بوعودها السابقة مع المستأجرين مع تقديرها لما قد يصيب الشركة المستثمرة من ضرر في ضوء تعاقدها بالعقد المبرم مع املاك الدولة، وستضع الحكومة ضوابط جديدة للاستثمارات بعقود الشراكة واملاك الدولة منعاً لحدوث اشكاليات جديدة نظام الاستثمار الحكومي، وتوقعت المصادر أن تتخذ الحكومة قرارات جديدة لتنظيم عمليات التأجير والاستثمار في عقود مشاريع الدولة من أجل الزام المستثمرين بأسقف محددة للتأجير حتى مع القطاع الخاص لوقف المغالاة في السوق العقاري بمختلف قطاعاته وجعل الكويت سوقاً جاذباً للاستثمار.

وتواصل الحكومة جهودها لتعزيز الاطار الاستثماري واسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن توجهها نحو تحفيز دور القطاع الخاص في المشروعات ذات الطابع التنموي عبر برنامج مشروعات الشراكة واستكمالا للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة في اطار القانون رقم 116 لسنة 2014 الى تعزيز وتمكين الاطار المؤسسي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق الفوائد الناتجة عن تلك المشاريع.

وكانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد اعلنت في يناير 2017 عن ترسية مزايدة مشروع ادارة سوق عقار اللحم والخضار والسمك والسوق الأبيض بسوق المباركية على شركة (ريل استيت هاوس) العقارية للدولة بمبلغ 3?671 ملايين دينار وفقا للشروط الخاصة بطرح المزايدة، ويقع المشروع على القسيمة المحددة بالمساحة الواقعة داخل مدينة الكويت بالمنطقة التجارية الرابعة من المنطقة التجارية المركزية بمساحة اجمالية تقارب 15 الف متر مربع.