الأولى

أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة حسمت أمرها بشأن التقرير التكميلي حول التقاعد المبكر تمهيدا لإقراره في المداولة الثانية، لافتا الى انها لم تأخذ موافقة الحكومة على تعديلاتها، نظرا لعدم حضور وزير المالية لارتباطه بحضور مؤتمر نيابة عن سمو الامير. وقال: حرصنا على إغلاق باب التأويلات بشأن التقاعد القسري اذ اقررنا مادة تنص على ان يكون التقاعد بناء على رغبة واختيار الموظف، لافتا الى أن من التعديلات صرف قرض حسن بقيمة 7 أضعاف الراتب وباستقطاع ربع الراتب ليسدد في 28 شهرا باستقطاع 25 % من الراتب.

وكشف عن ان التعديلات الجديدة عدلت مسألة الخصم مدى الحياة للمتقاعد مبكرا بقيمة 2%، اذ تحدد وقف الخصم عند سن الـ 65 بالنسبة للرجل و60 بالنسبة للمرأة، كما انه سيتوقف في حال وفاة المستفيد قبل السن المقررة، ولن يتحمل الورثة شيئا، مضيفا: بعد التقاعد سيكون هناك بدل لغلاء المعيشة قدره 30 دينارا كل 3 سنوات لمن سيتقاعد في الاول من اغسطس المقبل.

وحمَّل خورشيد النواب مسؤولية اقرار القانون في جلسة الاربعاء المقبل، داعيا جميع المتقاعدين والمستفيدين الى حضور الجلسة. وأفاد بانه تم اقرار حق التقاعد لمن أكمل 35 سنة خدمة بغض النظر عن العمر، مشيرا الى انه سوف يستفيد من هذا التعديل 25 ألف موظف.

وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في المداولة الأولى لا سيما ما يتعلق بالمساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة، وكذلك مساواة الرجل بالمرأة في خصم ال 5 % لمن يتقاعد مبكرا من حيث السن، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرا لمن يتقاعد عند سن 56، و20 شهرا لمن يتقاعد عند سن 57 و21 شهرا لمن يتقاعد عند سن 58 عاما .

من جهته، علق النائب علي الدقباسي بقوله: تجاوزنا آخر لجنة بنجاح وأشكر الزملاء الذين وافقوا على اقتراحنا وقف الاستقطاع مدى الحياة وارجاعه للمتقاعد، ويبقى التصويت النهائي وأطلب من الجميع الدعم والمساندة بالحضور والتصويت وعدم الالتفات لمن يشوه القانون دون المعرفة به.

وأوضح أن القانون المقترح يعطي للموظف حق التقاعد بعد 30 عاما بالخدمة و25 للموظفة عزباء كانت أو متزوجة، ومن يخصم عليه

2 % ليس مدى الحياة. كما انه يمنح المتقاعد حق اقتراض 7 مرتبات مع خصم 25 % للسداد على 28 شهرا وهو اختياري وليس اجباريا كما يروج البعض.

وبين ان الهدف منه إتاحة الفرصة للراغب بالتقاعد بدلا من إلزامية سن ال 55 للتقاعد وبالتالي توفير فرص العمل، ومساعدة المتقاعد بقرض حسن دون فوائد ربوية وهو يعالج القانون الحالي، مضيفا: الأمل كبير بالله تعالى ثم بالتعاون أن يرى النور يوم الأربعاء المقبل.

بدوره، كشف رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير عن إنهاء اللجنة تقريرها التكميلي بشأن قانون الصحة النفسية متضمنا 11 تعديلا وقال انه سيحال الى جلسة الاربعاء المقبل، مبينا سحب صلاحية رجال الشرطة في تحويل الاشخاص الى الطب النفسي.