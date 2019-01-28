الأولى

قالت وزارة الاعلام ان 87 في المئة من المواطنين يرون أن رؤية كويت 2035 تلبي طموحاتهم المستقبلية وأن 83 في المئة منهم يؤكدون اهمية دور الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توفير الوظائف، جاء ذلك في استطلاع أجرته وزارة الاعلام لآراء المواطنين حول رؤية كويت 2035 عن طريق عينة عشوائية اخذتها شركة (IPSOS) العالمية اذ تمثل العينة المجتمع الكويتي طبقا للقواعد الإحصائية المعتمدة.

وذكر بيان للوزراة ان العينة شملت محافظات البلاد الست وروعي فيها تمثيل الفئات العمرية المختلفة من الجنسين والتوزيع الجغرافي للسكان بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب. (طالع ص 05)

وأظهرت نتائج الاستطلاع وفق بيان الوزارة أن 67 في المئة من المواطنين المستطلع آراؤهم يتفقون بأن يكون دور الحكومة منظما ومشرفا على الخدمات مبينة أن اقل من نصف المواطنين لا يعلمون بأن تطوير التعليم هو أحد أهم المواضيع التي تتناولها الرؤية على سبيل المثال.

ولفتت النتائج الى ان هناك بعض المخاوف التي يراها المواطنون أنها تعرقل تنفيذ الرؤية من أبرزها الفساد والواسطة والمحسوبية اذ يرى 58 في المئة منهم ان الفساد أحد أهم معوقات تحقيق الرؤية تليه الواسطة والمحسوبية بنسبة 45 في المئة.

وشمل الاستطلاع ايضا أحد أهم المشاريع المطروحة ضمن الرؤية وهو مشروع تطوير الجزر الشمالية المسمى إقليم الحرير الى جانب انه يبين ان 75 في المئة من الموطنين سمعوا بالفعل عن المشروع خاصة لدى المواطنين الذكور ويعتقد 90 في المئة منهم ان هذا المشروع الضخم سيسهم في جعل الرؤية واقعا ملموسا ويسهم في القفز بالكويت الى مستويات تنموية جديدة تلبي طموحاتهم.

وبينت النتائج أن 90 في المئة من المواطنين يدعمون تنفيذ المشروع بشكل كبير لافتة الى استعدادهم لحث ممثليهم في مجلس الأمة لمساندة ودعم المشروع عبر سن قوانين وتشريعات تسهم في نجاحه وتنفيذه على ارض الواقع.

واضافت ان حوالي 80 في المئة من المواطنين المستطلع اراؤهم يتفقون على أن يكون للاقليم الاستقلال الإداري اسوة بالمناطق المشابهة في العالم مثل هونغ كونغ وجبل علي وأن يكون للاقليم قوانينه الخاصة بما يتفق مع الدستور الكويتي وسيادة الدولة على أراضيها وأن يكون للمنطقة مجلس أمناء مستقل يقوم بإدارة الإقليم.

وذكرت ان 66 في المئة من العينة وافقت على ان يرأس هذا المجلس خبير أجنبي لديه خبرة في إدارة هذا النوع من المناطق كما هو معمول به في هونغ كونغ وجبل علي والمناطق الدولية الأخرى المشابهة.

وكان وجود الخبرة أحد أبرز الأسباب التي دعت المواطنين إلى تأييد أن يرأس المجلس خبير أجنبي فيما كان مبرر الرافضين لذلك أن المواطن الكويتي سيكون أكثر حرصا على مصلحة البلاد.