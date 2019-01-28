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إسقاط مصاريف الدراسة عن فترة ما قبل الغزو


كشفت وزارة التعليم العالي للجنة الميزانيات عن توجهها لاسقاط بعض المبالغ عن عدد من الأفراد والجهات، وهي تلك المتعلقة بمصاريف الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والتي تخص سنوات سابقة تعود لما قبل الغزو العراقي الآثم نظرا لعدم توافر المستندات الخاصة.
ودعا رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد التعليم العالي إلى ايجاد التغطية القانونية السليمة لذلك التوجه،  مطالبا بوضع ضوابط لما هو جديد من هذا الجانب، ومشددا على ضرورة المضي في تسوية أرصدة العهد أولا فأولاً لتجنب تضخم تلك الأرصدة.
وقال: إن اللجنة حرصت على متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي مستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا الناتجة عن عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم وعدم تحديث بياناتهم، فضلا عمن تعثر دراسيا نتيجة عدة أسباب كالإيقاف أو الفصل أو التجميد.
وذكر ان اللجنة كشفت عن ان عدم ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل «يعد أهم مواطن الهدر» في الميزانية العامة للدولة نتيجة سوء توزيع الموارد البشرية، وإقرار بعض الكوادر المالية من دون دراسة كافية في ظل غياب مشروع البديل الإستراتيجي، خصوصاً أن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (وزارة التربية- وزارة التعليم العالي- الجامعة - التطبيقي) بلغت 1.3 مليار دينار في آخر حساب ختامي.


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