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«الصحة»: صرف مستحضرات «البريجابلين» و«الجابابينتين» بوصفة


أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا بشأن تنظيم عملية صرف جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادتي (البريجابلين) و(الجابابينتين).
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر في تصريح امس ان القرار ينص على ألا تصرف هذه المستحضرات الا بموجب وصفة طبية محدد فيها اسم الدواء مع اسم الطبيب وتوقيعه. واوضح أن الدواء يصرف لمدة أقصاها 60 يوما في الوصفة الواحدة لدواعي الاستعمال المثبتة عالميا والمسجلة بالكويت لدى ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية.
وشدد على أنه لن يتم صرف هذه المستحضرات الا من قبل اختصاصيين واستشاريين في تخصصات الأعصاب والعظام (الروماتيزم) والعلاج النفسي والأمراض الباطنية وأمراض السكر (الغدد الصماء) وعيادات الألم. وأكد أن هذا القرار جاء بناء على توصية اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية تنفيذا لأحكام القانون رقم 74/1983 ورقم 48/1987 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.


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