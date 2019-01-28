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أكد وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أن الوزارة تسعى بكل قوة للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن النموذجي، لافتا الى ان جهاز البلدية يقوم حاليا بجهود كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة.

وقال عقب ترؤسه اجتماعا للجنة العليا للتخطيط في البلدية امس اننا نحتاج الى اليات سريعة وحزم اكبر وعقوبة أشد ضد من يقوم بهذه الظاهرة غير الحضارية، مشيرا الى انه تمت خلال الاجتماع متابعة سير المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040 وترجمة توجيهات ورؤية صاحب السمو امير البلاد على ارض الواقع.

وابدى الوزير ارتياحه لاعمال اللجنة، موضحا انها تقترح الخطط والبرامج التنفيذية وتتابعها، كما تدرس الاوضاع التنظيمية والادارية وتقترح الاجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الاداء.

وزاد: نأخذ تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته بعين الاعتبار لتصويب الامور حتى نصل الى افضل الدرجات، مشيرا الى انه قد تم توجيه الجهاز التنفيذي لسرعة انجاز اعمال اللجنة المشكلة للاعفاء من الرسوم للمشمولين بقوانين ذوي الاعاقة والرعاية الاجتماعية للمسنين وضرورة تحديث نظم البناء واللوائح لمنح ذوي الاعاقة والمسنين حقوقهم التي كفلها القانون. وشدد على ضرورة الاعتماد الكلي على التعاملات الالكترونية واهمية طرح تطبيقات جديدة لتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل بيئة الأعمال.