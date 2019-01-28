الأولى

يعود المجلس البلدي اليوم الى عقد جلساته بعد انتهاء الاجازة الربيعية التي امتدت شهرا، وسيتطرق خلال جلسته الى اقتراح تحويل مرتفعات الصبية الى متنزهات سياحية، كما سيتابع عددا من الاسئلة المتعلقة باستغلال خيام المناسبات بشكل دائم في بعض مناطق الكويت، وبالارض الفضاء غير المستغلة في غرب منطقة هدية، وتراخيص اماكن ومعاهد المساج في العمارات السكنية، وهدم المباني في اسواق المباركية، والعقد الخاص بشأن مشروع النفايات الصلبة، ومشاريع المدن العمالية.

وسيتطرق المجلس الى اقتراح تشكيل فريق من البلدية للتعاون مع شرطة البيئة لمتابعة اماكن الاحتفالات وعمل مخالفات فورية للمخالفين، كما سيناقش عمل مواقف سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة في شارع فهد السالم، واقتراح توفير عمال نظافة وحاويات اضافية وقت الفعاليات وعند الواجهات البحرية، كما سيتابع محاضر لجان المحافظات ولجان الاصلاح والتطوير والفنية وشؤون البيئة والشكاوى والاعتراضات.