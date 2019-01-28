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قبول أبناء الأئمة والمؤذنين الوافدين في المعاهد الدينية


أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي
د. حامد العازمي، قرارا يقضي بقبول أبناء الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين في المعاهد الدينية على أن يكون ولي الأمر ساكنا في الموقع الجغرافي للمعهد ويطبق القرار ابتداء من العام الدراسي 2019/2020.
ويأتي هذا القرار تسهيلا على أبناء الأئمة والمؤذنين واتساقا مع القرار السابق 255/2015 بشأن قبول أبناء الأئمة والمؤذنين القاطنين في المناطق النائية «الزور، الوفرة، الخيران، صباح الأحمد» والقرار الوزاري 152/2016 بشأن قبول أبناء الأئمة والمؤذنين القاطنين في مناطق علي صباح السالم والعبدلي، كما يمثل استكمالا لسلسلة القرارات الإيجابية التي اصدرها العازمي في سبيل التخفيف عن ابناء المواطنين والوافدين المستفيدين من الخدمات التربوية.


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