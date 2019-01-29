عربيات ودوليات

مع احتفال الكويت بمرور 13عاما على تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في 29 يناير عام 2006، وجهت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم تهنئة لسمو الأمير وللكويت حكومة وشعباً ، مؤكدة أن الكويت تتمتع بسياسة متزنة وواعية بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حيث شهدت العلاقات الكويتية - المصرية في عهد سموه ازدهارا هو الأقوى في تاريخ علاقات البلدين، مشددة على أنها لن تنسى الموقف المشرف من قبل سمو الأمير خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمصر مارس 2015 وأعلن فيه دعم الاقتصاد المصري بـ 4 مليارات دولار والوقوف إلى جانب الدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية في حوار اختصت به «النهار» أن أوضاع العمالة والجالية المصرية بالكويت هي الأكثر استقرارا وتفهماً بالمنطقة نتيجة العلاقات القوية بين البلدين على المستويين الشعبي والسياسي ، مشددة على أنه لا نية لتقليص العمالة المصرية بالكويت أو بالخليج وأن هناك إشاعات تبث من وقت لآخر في إطار حرب الكترونية تشن ضد الدولة المصرية لضرب استقرارها داخلياً والتأثير على علاقات الدول الشقيقة. وحذرت مكرم المصريين بالخارج من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي ببث إشاعات عليها أو حتى عرض مشكلاتهم مطالبة بالتوجه إلى القنصليات والسفارات المصرية بالخارج لحل أي مشكلة وعدم التركيز على استخدام «الفيس بوك» في عرض وحل المشكلات لأنه سلاح ذو حدين وهناك إساءة في الاستخدام. ونفت كل ما تردد عن فرض ضرائب على المصريين بالخارج أو معرفة رواتبهم ودخلهم الشهري لتطبيق هذا الأمر. وإلى تفاصيل الحوار:

تحتفل الكويت في 29 يناير الحالي بمرور 13 عاما على تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.. كيف تقيمين العلاقات بين البلدين؟

أولاً أريد أن أهنأ الكويت حكومة وشعباً وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة مرور 13 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم ، وعلاقات البلدين في الوقت الحالي تمر بفترة هي الأقوى على مدار العصور، والمعروف عن العلاقات المصرية الكويتية دوما بأنها متزنة وقوية للغاية بفضل السياسة الحكيمة للكويت الشقيقة، كما أن حكمة سمو الأمير وسياساته المتزنة ساعدت أيضا على تقوية تلك العلاقات، إضافة إلى قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الواعية، فالكويت ومصر دولتان يربطهما تاريخ حافل وطويل وعلاقات رشيدة للغاية يربطها الدم، كما أن الشعبين المصري والكويتي واحد.

وأنا كمواطنة مصرية قبل أن أكون مسؤولة عن ملف مهم وهو الهجرة ورعاية شوؤن المصريين بالخارج لن أنسى وقوف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجوار مصر ودعمنا اقتصادياً بـ4 مليارات دولار عقب ثورة 30 يونيو وإعلان سموه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمدينة السلام المصرية- شرم الشيخ - في مارس 2015 بأن الكويت لن تتخلى عن دعم مصر، فهو موقف شريف ويدل على الحكمة والذكاء لأننا كعرب نواجه تحديات مشتركة.

العمالة مستقرة

نريد أن نعرف أوضاع العمالة المصرية في الكويت؟

الكويت من أكثر الدول التي تحترم العمالة المصرية وهناك تفاهم قوي بين البلدين في حال حدثت أي أمور فردية لأي عامل ويتم التواصل مع المسؤولين بالكويت وحل المشكلة على الفور لأن هناك احتراماً وتقديراً للعامل المصري في الكويت، وإن كان البعض يحاول أن يصدر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ترويج الإشاعات بأن هناك بعض المشكلات التي تواجه العمالة المصرية في الكويت وفي الخليج بشكل عام وهذا أمر خطأ فأوضاع العمالة المصرية في الكويت هي الأكثر استقراراً بالمنطقة نظراً للعلاقات القوية التي تربط البلدين على المستويين السياسي والشعبي.

كما أريد أن أشيد بقوة الإعلام الكويتي في التعامل مع قضايا المصريين هناك لأن هناك حالة وعي كبيرة للغاية من قبل الإعلام الكويتي في التعامل بشكل عام مع ملف العلاقات المصرية الكويتية وبشكل خاص مع الجالية والعمالة المصرية.

هل هناك نية لدى الجانب الكويتي لتقليص عدد العمالة المصرية؟

لا يوجد أي نية حول هذا الأمر وكلها مجرد إشاعات وهناك تفاهم كبير ورغبة في تواجد العمالة المصرية بالكويت، ومن حق الكويت وأي دولة أن تتخذ خطوات من شأنها تنظيم سوق العمل لديها.

لا ضرائب

على الرغم من نفي الحكومة المصرية لما أثير حول فرض ضرائب على جميع المصريين بالخارج.. إلا أن المخاوف تجددت بعد تطبيق قاعدة بيانات المصريين بالخارج وطلبكم أجورهم.. ما صحة هذا الأمر؟

للأسف كما قلت لك هناك بعض الإشاعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الرأي العالمي وإحداث حالة بلبلة داخل المجتمع المصري وكلها إشاعات مغرضة لا أساس لها والحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية نفت أكثر من مرة وجود أي نية لفرض ضرائب على المصريين بالخارج، وتطبيق قاعدة بيانات المصريين بالخارج بدأ فعليا وليس له أي علاقة بفرض ضرائب ولم نطلب أجور ومرتبات الجاليات المصرية بالخارج كما روج الأمر بالخطأ على مواقع التواصل .

وإعداد قاعدة بيانات للمصريين في الخارج هو المشروع القومي في الوقت الحالي لوزارة الهجرة، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج بموافقة رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، تضم ممثلي وزارات الخارجية، الداخلية، الاتصالات، التخطيط والمتابعة، القوى العاملة، فضلا عن البنك المركزي المصري والرقابة الإدارية، وهيئة البريد، والهدف من هذا المشروع هو التواصل الكامل مع جميع المصريين بالخارج وحتى تكون بياناتهم مسجلة بشكل صحيح لدى الحكومة المصرية.

وهذا المشروع القومي هدفه الرئيسي أيضا تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقًا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، فالحكومة المصرية لا تريد ضرائب من أبنائها بالخارج بل تريد مساعدتهم وأيضا البنك المركزي المصري نفى أخيراً فرض ضرائب ودائع على المصريين بالخارج.

وكيف يتم جمع قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج؟

تتولى اللجنة جمع جميع البيانات التي تتعلق بالمصريين في الخارج من كافة مؤسسات الدولة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات والتعليم العالي والبورصة وغيرهم من المؤسسات، على أن يتم جمع هذه البيانات في نموذج رقمي تم إعداده من قبل وزارة الاتصالات يتضمن بيانات مبسطة عن المصري بالخارج الاسم والعنوان والتخصص والمحافظة، كل ذلك لتسهيل التواصل مع المصريين في الخارج، وسنسعى للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لأنه شغلي الشاغل وهدفي الأول خلال العام الحالي في الوزارة نظراً للأهمية الكبيرة لهذا الأمر وفائدته القصوى لأبنائنا بالخارج.

حرب إلكترونية

إذن فأنتِ تتحدثين عن حرب الكترونية تواجهها مصر من خلال مواقع التواصل ؟

نعم فهناك حرب ولكن الكترونية تواجهها مصر والدولة المصرية بالتشكيك في الإنجازات التي تتم داخل مصر شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأغلبها متعلق بالمصريين بالخارج وبخاصة بمنطقة الخليج في محاولة للتأثير على قوة تلك العلاقات المصرية الخليجية، فمثلما تخوض الدولة المصرية حربا قوية وشرسة للغاية ضد الإرهاب تخوض أيضا حربا أخرى قوية ضد الإشاعات المغرضة وهو ما يجعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري يحرص بشكل مستمر على تكذيب الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة وتوضيح الحقيقة للرأي العام خاصة الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية سواء داخل أو خارج مصر.

ألهذا السبب حذرتي أخيراً جميع المصريين بالخارج من مواقع التواصل الاجتماعي؟!

نعم حذرتهم ورسالتي كانت موجهة للمصريين في الخارج بضرورة الحذر من عرض مشكلاتهم من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فتداول المصري في الخارج لمشكلاته على مواقع التواصل الاجتماعي قد يجعلنا نخسر علاقات مع شعوب أخرى شقيقة لنا وربما لا يخدم قضيته، وحذرتهم أيضاً من كل ما يكتب أو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر سلاح العصر فلابد كمصريين خاصة في الخارج أن نحسب الكلمة قبل أن نقولها لأنها قد تعود علينا بالسلب.

وأريد أن أجدد رسالتي مرة أخرى من خلال حديثي معك من خلال جريدة قوية ومنتشرة مثل «النهار» لجميع المصريين بالخارج وللعاملين المصريين بالخليج بشكل عامل: «لا تصدقوا كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي ولا داعي لتداول وعرض مشكلاتكم على صفحات الفيس بوك ومن الأفضل والآمن لكم اللجوء للقنصلية أو السفارة والتواصل مع وزارة الهجرة».

ولكن أغلب المشكلات التي تجد صدى ومتابعة هي التي يتم عرضها من قبل المصريين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي؟

لا ، أختلف معك فمواقع التواصل الاجتماعي سلاح العصر ووسيلة سهلة ولكنه سلاح ذو حدين ويعود على المواطن بالسلب إذا أساء استخدامه، ولذلك يلجأ لها المواطن في الخارج، ولكنى أؤكد أن السفارات والقنصليات تفتح أبوابها للمواطنين وأبواب الوزارة مفتوحة دائما للمصريين في الخارج ونستقبل شكاوى الموطنين على مدار الساعة وجميع المشكلات التي تصل للقنصليات والسفارات يتم التواصل معها وحلها.

ما حقيقة ما أثير أخيراً حول إمكانية إلغاء نظام الكفيل بمنطقة الخليج للعمالة المصرية؟

هذا كلام يثار من وقت لآخر لا أساس له من الصحة ونظام الكفيل لن يلغى لأنه نظام وقانون دولة، ولكن علينا كمصريين قبل السفر التأكد من كل الضمانات الخاصة بعقود العمل قبل السفر وأن نتأكد من كل الأمور المتعلقة بالراتب والإقامة مع الكفيل، وأن يكون السفر من خلال مكاتب معتمدة بوزارة القوى العاملة المصرية وليس من خلال أشخاص غير مسجلون أو معتمدون بوزارة القوى العاملة.

وأقول للمصريين قبل السفر للخارج: «لا تقبلوا عقود العمل البيضاء التي لا يذكر فيها شروط ساعات عمل ولا إجازات ولا حقوق».

ترددت أنباء قوية عن دراستكم مشروعاً جديداً خاصاً بالمصريين بالخارج بإنشاء صندوق استثماري لهم .. ما حقيقة هذا الأمر؟

نعم، ندرس هذا الأمر وبالفعل تواصلت مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري لبحث إنشاء هذا الصندوق ليشمل جميع شرائح المصريين في الخارج ولن يشمل شريحة محددة فقط، وهذا المشروع مهم للغاية لأنه بمثابة آلية واضحة تمكن المصريين في الخارج الاستثمار في وطنهم بشكل آمن ومدروس وبدون أية عقبات، ولكن في الحقيقة فتنفيذ هذا المشروع لابد أيضا من الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين في الخارج لأنهما أمران مرتبطان ببعضهما البعض.

اقترح مغتربون مصريون إمكانية إعداد تطبيق خاص بهم عبر «النقال».. هل بدأتم في الإعداد له؟

نعم، جاءت إلينا تلك الاقتراحات ونعمل حالياً على الإعداد لنموذج تطبيق على النقال للتواصل مع المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ولكن أيضاً فلابد أيضا من الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين في الخارج، نظرا لأن التطبيق سيكون معتمدا على بيانات المصريين في الخارج ، ولهذا أعلنت الحكومة المصرية أن مشروع قاعدة بيانات المصريين بالخارج قومي وهام للغاية ويساعد على التواصل الكامل بشكل صحيح مع أي مصري مقيم بالخارج.

ما ردك على الدعوات التي تقلل من كفاءة العامل المصري وأنه أصبح غير مطلوب خارج بلاده؟

تأتي في إطار الحرب الالكترونية التي تواجهها المصري من خلال بث الإشاعات المغرضة وترديد مقولات خطأ ليس لها أساس من الصحة، والحديث عن قلة الطلب على العامل المصري في الخارج شائعات غبية والعامل المصري مطلوب في الخارج وعمالنا ماهرون ومطلوبون والجالية المصرية جالية مسالمة وفخورة بتمثيل المصريين في الخارج من العامل حتى العالم.

وأكثر ما يدل ما يدل على كذب تلك المقولة هو إعلان مجموعة مرسيدس بنز الألمانية العملاقة عودة عملها مرة أخرى داخل مصر بتجميع السيارات وهو ما يؤكد جودة وقوة العامل المصري وأن ذلك شهادة ثقة قوية في مناخ العمل والاستثمار بمصر وأيضا نجاح لسياسية الرئيس السيسي الجريئة التي تعتمد على الحل الكامل والجذري للمشكلات، ونحن في الحكومة المصرية تعلمنا الجرأة في اتخاذ القرارات والوصول لحلول متكاملة من خلال الرئيس السيسي الذي لا يقبل الأيدي المرتعشة أو أنصاف الحلول.

كيف ترين زيادة تحويلات المغتربين المصريين في الآونة الأخيرة؟

ارتفاع تحويلات المصريين العام الماضي لأكثر من 26 مليار دولار دليل على ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري وعلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الدولة المصرية لأن تحويلات المصريين بالخارج مصدر هام لتوفير العملة الصعبة بجانب إيرادات قناة السويس، وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، أي خلال 10 أشهر، بنحو 1.6 مليار دولار وبمعدل 8 في المئة، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.8 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.

جواز قوي

نتيجة بعض الحوادث الفردية قال البعض إن «جواز السفر المصري مهان».. ماردك؟

أرفض بالطبع هذا الأمر فجميع دول العالم تحترم وتقدر جواز السفر المصري وتحترم الجاليات المصرية، ولا يوجد أي إهانة لأي جواز مصر ولكن للأسف التصرفات السلبية من قبل البعض والتصرفات غير الواعية هي التي قد تسيء لجواز السفر المصري، وأيضا لو بحثت عن مصدر تلك المقولة المرفوضة ستجد أنها تأتي في إطار حرب الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تواجهها مصر والدولة المصرية بشكل عام.

البعض وصف وزارتك بأنها وزارة شرفية وروتينية ولا يوجد لها دور فعلي في الحكومة.. ماردك؟

بالعكس نحن وزارة قوية ومهمة في الحكومة المصرية وتم حل الكثير من المشكلات التي واجهت العمالة المصرية الخارج في الكثير من دول العالم، واستلمت الوزارة دون هيكل، أو ملفات بعد إلغائها منذ عشرين عامًا، وأعادها الرئيس السيسي فنحن وزارة تقف في ظهر العمالة والجاليات المصرية بالخارج.

