دوليه

واصل ريال مدريد صحوته في الدوري الاسباني، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه المستحق 4-2 على مضيفه اسبانيول أول من امس في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة. واستعاد الريال المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده الى 39 نقطة، بفارق عشر نقاط كاملة خلف منافسه العتيد برشلونة، الذي يتربع على الصدارة منفردا بعد فوزه في الجولة ذاتها على جاره جيرونا 2-0.

واستعاد ريال مدريد المركز الثالث من اشبيلية الفائز السبت على ليفانتي 5-0، وذلك بفوزه الـ13 في آخر 14 مواجهة مع مضيفه الكاتالوني اسبانيول، وجاء بنتيجة 4-2.

وأضاف فريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري هذا الفوز الى الانتصارات التي حققها ضد ريال بيتيس القوي (2-1 خارج ملعبه) واشبيلية (2-0) في المرحلتين الماضيتين وضيفه جيرونا (4-2) الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس (تقام مباراة الاياب الخميس).

وبدا النادي الملكي في طريقه لحسم فوزه الـ12 هذا الموسم منذ ربع الساعة الأول حين تقدم بهدف للفرنسي كريم بنزيمة بعدما تابع تسديدة صدها الحارس للكرواتي لوكا مودريتش (4)، قبل أن يضيف القائد سيرخيو راموس هدفه الخامس لهذا الموسم برأسية بعدما وصلته الكرة من مودريتش أيضا اثر ركلة ركنية (15).

لكن صاحب الأرض عاد الى اللقاء بتقليصه الفارق اثر ركلة ركنية عجز لاعبو ريال عن التعامل معها بالشكل المناسب، فوصلت الكرة الى البرازيلي ليو بابتيستاو الذي سددها في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (25). لكن بنزيمة ضرب مجددا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول وأعاد الفارق الى هدفين بعدما تبادل الكرة مع البرازيلي فينيسوس جونيور قبل أن يسددها في الشباك (1+45)، لينهي فريقه الشوط الأول بثلاثة أهداف للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم. ووسع ريال الفارق في الشوط الثاني الى ثلاثة أهداف عبر البديل العائد من الاصابة الويلزي غاريث بيل بعد لعبة ثلاثية مع بنزيمة ولوكاس فاسكيز (67)، قبل أن يعيده المضيف الكاتالوني الى هدفين في الدقيقة 81 عبر الفنزويلي روبرتو روزاليس الذي ألغي هدفه في بادىء الأمر بداعي التسلل قبل أن يحتسب بعد اللجوء الى الفيديو «في أيه آر».

وبعد أن حقق فوزا يتيما في 14 مباراة خاضها بقيادة الأرجنتيني ادواردو بيريتزو وكانت في المرحلة الافتتاحية على حساب ليغانيس (2-1)، واصل أتلتيك بلباو استفاقته بقيادة مدربه الجديد غايسكا غاريتانو بمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السابعة تواليا وتحقيقه فوزه الثالث في آخر 4 مراحل، وجاء على حساب ضيفه القوي ريال بيتيس بهدف وحيد سجله ايكر مونياين في الدقيقة 21.

واكتفى ممثل الباسك الآخر ريال سوسييداد بالتعادل مع ضيفه هويسكا متذيل الترتيب دون أهداف، فيما حقق بلد الوليد فوزه الأول منذ 9 ديسمبر بعدما حول تخلفه أمام ضيفه سلتا فيغو الى فوز 2-1.

