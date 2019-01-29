دوليه

أفلت يوفنتوس من هزيمته الأولى لهذا الموسم وعاد من العاصمة بفوز قاتل على لاتسيو 2-1 أول من أمس في المرحلة 21 من الدوري الايطالي، وذلك بفضل البديل البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه كريستيانو رونالدو.

وبدا فريق العاصمة في طريقه لتحقيق ثأره بعدما تقدم حتى الربع الأخير قبل أن ينجح كانسيلو وبعد 4 دقائق فقط على دخوله في ادراك التعادل، ثم انتزع ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذها رونالدو الذي أهدى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فوزه الـ19 والابتعاد بالتالي عن نابولي الثاني والوصيف بفارق 11 نقطة، بعد تعادل الأخير مع ميلان 0-0 السبت.

وعانى يوفنتوس في الشوط الأول لدرجة أنه لم يسدد بين الخشبات الثلاث ولو لمرة واحدة، في حين هدد أصحاب الأرض مرمى الحارس البولندي فويسييتش تشيسني في أكثر من مناسبة.وتعرض يوفنتوس لضربة باصابة مدافعه ليوناردو بونوتشي، ما اضطر اليغري الى اجراء تبديله الأول باكرا بادخال جورجيو كييليني.

وتحسن أداء يوفنتوس نسبيا في الشوط الثاني لكن ذلك لم يشفع له لأن لاتسيو وصل الى الشباك بهدية من لاعب وسط «السيدة العجوز» الألماني ايمري جان الذي حول الكرة برأسه في شباك فريقه اثر ركنية لأصحاب الأرض (59).

وبعد اجرائه التبديل الثاني بادخال فيديريكو برنارديسكي بدلا من الفرنسي بليز ماتويدي (60)، خاطر أليغري بتبديله الثالث قبل 20 دقيقة على النهاية، وذلك باخراجه البرازيلي دوغلاس كوستا لصالح كانسيلو، وكان موفقا في خياره لأن الأخير أدرك التعادل بعد عرضية من برنارديسكي عجز الدفاع عن ابعادها (74).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء تأكدت بعد الاحتكام للفيديو «في أيه آر» لصالح كانسيلو الذي أسقط في المنطقة من قبل البوسني سيناد لوليتش لحظة توجهه لاستقبال عرضية من برنارديسكي ايضا، فانبرى لها رونالدو وسددها في سقف الشباك (88)، موجها الضربة القاضية للاتسيو ورافعا رصيده الى 15 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف مهاجم سمبدوريا ويوفنتوس السابق فابيو كوالياريلا(16).

وتعثر انتر الثالث للمباراة الثانية تواليا بخسارته خارج ملعبه أمام تورينو 0-1.ولم يستغل انتر تعادل نابولي مع ميلان لكي يقلص الفارق الذي يفصله عنه لخمس نقاط، وذلك بالعودة خاسرا للمرة الثانية تواليا من الملعب الأولمبي في تورينو، ليضيف بذلك هذه النتيجة المخيبة الى تعادله في المرحلة السابقة على أرضه أمام ساسوولو دون أهداف.ورفع تورينو رصيده الى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد انتر الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق الأربع الأخير بسبب طرد البديل ماتيو بوليتانو، عند 40 نقطة في المركز الثالث. وعلى «ستاديو أتسوري ديتاليا»، بدا روما في طريقه للافادة من تعادل ميلان وتحقيق فوزه الرابع تواليا والعاشر هذا الموسم ، لكنه عجز عن الاحتفاظ بتقدمه الكبير والأهداف الثلاثة التي سجلها في الشوط الأول واكتفى بنقطة التعادل 3-3 مع مضيفه أتالانتا أبقته خامسا بفارق نقطة خلف رجال جينارو غاتوزو.

