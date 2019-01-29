دوليه

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر فوزه الرابع تواليا والـ18 في 20 مباراة، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه رين 4-1 بعد أن سجل ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة أول من امس في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي، وذلك بغياب نجمه المصاب البرازيلي نيمار المرجح غيابه عن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد مان يونايتد الانكليزي.

وأصيب النجم البرازيلي الأربعاء في مباراة الكأس ضد ستراسبورغ (2-0)، دون أن يمنعه ذلك من الابتعاد مجددا عن ليل الثاني بفارق 13 نقطة. وبدا فريق المدرب الألماني توماس توخل غير متأثر بالغيابات في بداية اللقاء، اذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 7 عبر الأوروغوياني ادينسون كافاني اثر عرضية من الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

لكن رين أدرك التعادل في الدقيقة 28 عبر السنغالي مباي نيانغ الذي حولها في الشباك. وفي الشوط الثاني، كشر النادي الباريسي الفائز في المرحلة السابقة على غانغان 9-0، عن أنيابه وسجل ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة، أولها عبر دي ماريا بعد تمريرة طويلة من تياغو سيلفا (60)، ثم أضاف كيليان مبابي الثاني بعد تمريرة من الألماني يوليان دراكسلر (66) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين (18 هدفا)، وكافاني الثالث بتمريرة على طبق من فضة لمبابي (71)، رافعا رصيده الى 15 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

عزز ليون مركزه الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، وذلك بتجديده فوزه على مضيفه أميان وهذه المرة 1-0. ويدين ليون بفوزه الى البلجيكي جيسون ديناييه الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، رافعا رصيد فريقه الى 40 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط أمام سانت اتيان و3 خلف ليل الثاني.

وجدد مونبلييه الموعد مع الانتصارات بعدما حقق فوزه الأول منذ 1 ديسمبر الماضي، وجاء على حساب ضيفه كاين 2-0. ورفع مونبلييه رصيده الى 35 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن ستراسبورغ الخامس. وفي مباراة أضاع خلالها كل من الفريقين ركلة جزاء، تعادل تولوز مع ضيفه أنجيه دون أهداف.

