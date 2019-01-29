دوليه

خرج توتنهام من الدور الرابع لمسابقة كأس انكلترا بخسارته خارج ملعبه امام جاره اللندني كريستال بالاس صاحب المركز الرابع عشر في الدوري المحلي، 0-2 أول من أمس، في حين لم يجد تشلسي حامل اللقب صعوبة في تخطي شيفيلد ونزداي بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت مشاركة مهاجمه الجديد الارجنتيني غونزالو هيغواين.

وبات توتنهام ثالث فريق من اندية النخبة يودع المسابقة مبكرا، بعد خروج ليفربول في الدور الثالث امام ولفرهامبتون، وارسنال امام مان يونايتد في هذا الدور الجمعة الماضي. واضطر توتنهام لخوض المباراة في غياب اكثر من لاعب مؤثر في صفوفه، ابرزهم هدافه هاري كين المصاب في اربطة الكاحل، بالاضافة الى غياب المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين العائد لتوه من الامارات حيث خاض غمار الادوار الاقصائية من كأس آسيا.

وتقدم بالاس بهدفين عبر كونور ويكهام (9) واندرو تاوسند لاعب توتنهام السابق (34 من ركلة جزاء). ثم سنحت فرصة ذهبية لتوتنهام لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن كيريان تريبيير سددها خارج الخشبات الثلاث قبل نهاية الشوط الاول بقليل.

وعاش توتنهام اسبوعا سيئا لانه خرج ايضا من كأس الرابطة الاربعاء بخسارته بركلات الترجيح امام جاره الآخر تشلسي في اياب نصف النهائي. ويتخلف توتنهام صاحب المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، وقد بلغ الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا حيث سيلتقي مع بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الالماني.

وشارك المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين اساسيا في صفوف فريقه الجديد تشلسي المعار اليه حتى نهاية الموسم وخرج فريقه فائزا بثلاثية نظيفة.

وكانت الفرصة الاخطر لهيغواين منتصف الشوط الاول عندما وصلته الكرة داخل المنطقة، فسيطر عليها قبل ان يستدير على نفسه ويسدد بجانب القائم. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشلسي انبرى لها البرازيلي ويليان بنجاح (26). واضاف الجناح الشاب كالوم هادسون اودوي الذي ذكرت تقارير صحافية بانه طلب وضعه عل لائحة الانتقالات في ظل انباء عن اهتمام كبير من بايرن ميونيخ الالماني، الهدف الثاني بعد حركة فنية رائعة قبل ان يسدد الكرة بيسراه داخل الشباك (64).وانهى ويليان مهرجان التهديف بعد تسديدة لولبية بعيدا عن متناول حارس شيفيلد ونزداي (83).

