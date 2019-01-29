دوليه

رفع مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا التحدي أمام لاعبيه لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات في الفترة المقبلة في سعيهم لمواصلة الضغط على ليفربول المتصدر، وذلك عشية مواجهة مضيفه نيوكاسل في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انكلترا. وكان ليفربول خرج مبكرا من مسابقتي الكأس المحليتين، وبات يركز جهوده على الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، في حين لا تزال كتيبة غوارديولا تحارب على أربع جبهات بعد ان بلغ الـ«سيتيزينس» المباراة النهائية لكأس الرابطة الانكليزية، والدور الخامس من كأس انكلترا بعد فوزه الساحق على بيرنلي 5-0 السبت، والدور الثاني من دوري أبطال أوروبا حيث يواجهون مهمة سهلة على الورق ضد شالكه الألماني.

وفي الوقت الذي خاض فيه سيتي ثلاث مباريات في مدى أسبوع واحد ضد هاردسفيلد في الدوري وبورتون البيون في كأس الرابطة ثم بيرنلي في الكأس، كان ليفربول يخضع لمعسكر تدريبي دافىء في دبي.

واعتبر غوارديولا بان استمرار فريقه في المحاربة على أكثر من جبهة يعتبر امتيازا بقوله «من المهم جدا ان نتواجد في جميع المنافسات في شهر يناير. انها علامة الفرق الكبيرة. ما هي الأندية الأفضل في العقد الأخير؟ يوفنتوس، بايرن ميونيخ وبرشلونة لأن هذه الاندية تفوز بالدوري المحلي كل عام، بالكؤوس المحلية كل عام». واضاف «في بعض الأحيان يقف الحظ الى جانبك، وفي بعض الأحيان الاخرى يتخلى عنك. لا استطيع منح فرصة للاعبين لأننا نخوض الكثير من المباريات. لكني أقول لهم بأن ذلك يعتبر بمثابة امتياز، أما اذا اعتبروا ذلك بأنه مشكلة، فهذا خطأ كبير». ويأمل مدرب مان يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير في أن يواصل فريقه سلسلة انتصاراته ويرفعها الى تسعة في مختلف المسابقات منذ ان استلم المهمة موقتا حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك عندما يستضيف بيرنلي على ملعب «اولد ترافورد».

وفي المباريات الأخرى، يلتقي هادرسفيلد مع ايفرتون، ولفرهامبتون مع وست هام، فولهام مع برايتون، أرسنال مع كارديف سيتي.

