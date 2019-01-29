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دوليه

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سوكراتيس يغيب حتى نهاية فبراير


أعلن أرسنال الانكليزي أول من أمس غياب المدافع سوكراتيس باباستاثوبولوس عن الفريق خلال الشهر المقبل بسبب اصابة في الكاحل.وتعرض المدافع اليوناني الدولي للاصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-3 امام مان يونايتد في الدور الرابع من بطولة كاس الاتحاد الانكليزي الجمعة، واضطر للخروج من المباراة بعد 21 دقيقة. ويتوقع النادي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بنهاية فبراير المقبل.ويخضع المدافع لوران كوتشيلني لفحص طبي بشكل يومي بعدما ترك مباراة مان يونايتد بسبب اصابة في الوجه. وكان يخشى أن يكون اللاعب تعرض لكسر في فكه في اصطدام بروميلو لوكاو، ولكن نادي أرسنال ذكر انه يعاني من كدمات ويخضع لفحص طبي بشكل يومي. ويمر أرسنال بأزمة في خط الدفاع خاصة بعد أن فقد الثنائي هيكتور بيليرين وروب هولدينغ لنهاية الموسم بسبب اصابتين في الركبة.


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