دوليه

سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مان يونايتد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 12 فبراير بحسب ما أعلن المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي توماس توخل بعد فوز فريقه على رين 4-1 في الدوري المحلي أول .

واوضح «سيكون من المبكر الحديث عن تاريخ لعودة نيمار لأنه يتعين علينا انتظار رد فعله على العلاج لمعرفة فكرة أوضح عن غيابه».

وتعرض نيمار للاصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الاصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وتأتي الاصابة الجديدة قبل ثلاثة أسابيع من لقاء فريقه المرتقب ضد مانش يونايتد في 12 الشهر المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحدثت وسائل اعلام عن أنه لن يكون قادرا على المشاركة، وبينها صحيفة «لو باريزيان» التي أشارت الى أن الفحوص المختلفة كشفت عن «شعر في مشط القدم الخامس».

وبدا راديو مونتي كارلو «آر أم سي سبور» واثقا من غياب النجم البرازيلي الذي ينتظر وصول طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو الاسمر الى باريس، فيما سبقه مدرب المنتخب تيتي الذي زار نجمه وقائد «سيليساو» أول من أمس للوقوف على وضعه.

واكتفى الجهاز الطبي لنادي سان جرمان ببيان صحافي مقتضب بعد الاصابة مباشرة بالقول ان «الفحوصات الأولية التي اجريت اظهرت اصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة».

