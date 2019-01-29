دفتر أحوال

قضت المحكمة الإدارية امس بالغاء قرار وزارة الداخلية رقم 1293 لسنة 2017 فيما تضمنه من إضافة بندين 29، 27 إلى المادة 207 من لائحة المرور «بشأن سحب المركبات شهرين في حال عدم ربط الحزام أو التحدث بالهاتف»، كما قضت المحكمة بتعويض المواطن المدعي مبلغ 500 دينار. وكان المدعي قد اقام دعواه عبر المحامي خالد حمود مطالبا بالغاء قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال عدم ربط حزام الامان مع تعويض موكله عما اصابة من اضرار نتيجة سحب مركبته. وقال المحامي خالد حمود ان مثل هذه الإجراءات تستلزم اللجوء إلى مجلس الأمة لإصدارها بقانون، حيث ان عدم أحقية إدارة المرور بسحب وحجز المركبات المخالفة وكان الأولى بها الاكتفاء بتحرير مخالفة،مطالبا بالغاء القرار لانه مشوب بمخالفة القانون.

