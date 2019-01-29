دفتر أحوال



ايدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسجيل واستخراج واصدار وثيقة تملك لقسيمة حكومية دون موافقة او حضور طليقها.

وتأتي تفاصيل الحكم الاول من نوعه والذي تقدم به دفاع مواطنة المحامي علي العلي وقال: ان موكلته اقامت دعواها ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب الزامها بإصدار وثيقة ملكية القسيمة المخصصة لها ولزوجها وفي حالة تقاعسه عن الحكم لها بأحقيتها في اتخاذ تلك الاجراءات دون ملزم لتوقيعه تأسيسا على انها زوجة ولها ثلاثة ابناء في حضانتها واذا استوفت شروط استصدار وثيقة بملكية القسيمة المخصصة لها من المؤسسة ورفض زوجها التقدم للجهات الرسمية لاستصدار الوثيقة فقد اقامت دعواها. مشيرا الى ان الطعن اقيم على سبب وحيد تنعى موكلته فيه على الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب، وان طلبات موكلته في الدعوى، هي الزام زوجها باتخاذ اجراءات استصدار وثيقة تملك القسيمة المخصصة لهما. ويذكر ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدها بالاستئناف تجاري مدني حكومة وقضت لها المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وباجابة المطعون ضدها لطلباتها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز واودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الراي برفض الطعن.

