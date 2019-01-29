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أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس النائب وليد الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك في القضية المتهم فيها النائب بمواقعة طليقته بالحيلة.

وكانت محكمة اول درجة قد قررت إحالة الدعوى المدنية المقامة من الطليقة إلى المحكمة المدنية، فيما رفضت الدعوى المدنية المقامة من النائب وذلك لكيديتها.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد احالت النائب الطبطبائي إلى محكمة الجنايات بتهمة مواقعته طليقته بالحيلة وذلك بعد ان تم رفع الحصانة النيابية عنه، وقد أنكر الطبطبائي الاتهام المسند اليه. يذكر ان طليقته رفعت ضده قضية، تتهمه بأنه عاشرها من دون أن تعرف أنه طلقها، في حين انكر المتهم الاتهام المسند اليه أمام المحكمة.

