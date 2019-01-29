دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم براءة مواطن من الاعتداء بالضرب على صديقته في مكان عام.

وقد أسند الى المتهم الاعتداء على فتاة عشرينية ضربا على نحو محسوس من جسدها وفقا لما جاء في التقرير الطبي في محافظة الفروانية.

وفي الوقت الذي أنكر المتهم ما وجه إليه من اتهام، ترافع أمام المحكمة المحامي محمد العنزي بصفته وكيلا عن المتهم ودفع بكيدية الاتهام وخلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني يدين موكله مؤكدا أن أقوال المجني عليها مرسلة ولا يوجد شهود بالقضية وان التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية لا يدين المتهم متسائلا هل تقديم تقرير طبي بإصابات مختلفة دليل على قيام موكلي بالاعتداء ضربا على المجني عليها.

مشيرا إلى أن المتهم كان يرتبط بعلاقة صداقة مع المجني عليها وبعد خلافهما تقدمت بشكوى كيدية ضده انتقاما منه.

وفيما قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة المتهم من الاتهام الموجه إليه.

