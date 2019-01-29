دفتر أحوال

أصدرت محكمة استئناف حكمها بجلسة أمس في الجناية المتهم فيها خمسة وثلاثون موظفاً بوزارة الكهرباء والماء بالامتناع عن النطق بعقابهم وإلغاء الحبس والغرامة والعزل المقررة بحقهم بالحكم الصادر من محكمة أول درجة. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين إذ أسندت إليهم النيابة العامة أنهم قد زوروا في محررات رسمية تمثلت في كشوف الحضور والانصراف الخاصة بجهة عملهم وتمكنوا عن طريق ذلك من الاستيلاء على المال العام دون وجه حق. و قد حضر المحامي محمد منور المطيري متولياً مهام الدفاع عن خمسة وعشرين متهماً من موظفي الكهرباء والماء منذ بداية التحقيقات معهم في نيابة الأموال العامة، وخلال جلسات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات والاستئناف، وقدم دفاعه عنهم الذي ارتكز على العديد من الدفوع القانونية والموضوعية والتي تتلخص في انتفاء الركن المادي لجريمتى التزوير والاستيلاء على المال العام دون وجه حق وانعدام أدلة الثبوت في حقهم، فضلاً عن عدم كفاية التحريات لإثبات صلة المتهمين بالبصمات المصطنعة المضبوطة، بالإضافة إلى انعدام الضرر الواقع على المال العام باسترداد وزارة الكهرباء والماء للأموال المستولى عليها.

