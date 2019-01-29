آراء

يقولون أشقاؤنا بجمهورية مصر العربية الشقيقة (الكعكة في يد اليتيم عجبة) يعني الفقير ممنوع عليه كل شيء وأي شيء وهذا هو حال الكويتيين من فئة الغالبية الصامتة الذين لا ينتمون لعلية القوم أو ينتمون لأي تيار سياسي، ولذا تجد التضييق على المواطن البسيط بات ديدن الجهات الحكومية المختلفة بعذر وحجة التنظيم وترتيب الأمور وتصحيح الأحوال التي وصلت لحالة الترهل الشديد بجميع الأمور الخدمية بمختلف أنواعها، وكل يوم بتنا نسمع باجتهادات وافتاءات تقول إننا نعمل بجد واجتهاد والحقيقة تقول إنها من أجل البهرجة الإعلامية، وخل نشوف ما هي معاناة المواطن البسيط مع اجتهادات وافتاءات الجهات الحكومية.

وبدأنا ونسمع ونرى منع التدخين بالأماكن العامة وهي خطوة صحيحة وممتازة للصحة العامة ولكن لم يشمل القرار الزام الأماكن العامة بتخصيص مناطق أو غرف للمدخنين.

يعني أمنعك وحد من حريتك الشخصية، ورأينا تطبيق منع الصيد لهواة صيد السمك الكويتيين من الصيد داخل جون الكويت والسبب أن جون الكويت هو مكان التبييض للأسماك.

وباتت الرسالة أن الكويتي الهاوي للصيد يمنع فقط، وتم تقليص فترة التخييم بالبر من أربعة أشهر لثلاثة أشهر بعذر المحافظة على البيئة والنباتات البرية وخلق قصة التراخيص للراغبين في التخييم من بلدية الكويت، ومن بعدها تخصيص مواقع محددة للراغبين. وهم المقصود المواطن الكويتي البسيط، وبعدها تم إقرار إصدار رخصة قيادة للطراد أو السفينة وسط البحر، حفاظا على الطرقات داخل البحر! والمقصود الكويتي البسيط، وقبل أيام قليلة خرجت علينا بلدية الكويت بحملتها لحجز الطراريد والقوارب المتوقفة أمام المنازل والساحات العامة ولصق إنذارات على هذه الطراريد وأن لم ترفع سوف يتم حجزها بمركز الحجز ولا يفرج عنها إلا بأمر صلح قدرة 100 دينار، والعذر والحجة حماية أملاك الدولة من التعديات، وهم المقصود فيها المواطن الكويتي البسيط الذي يعشق البحر وهوايته صيد السمك ولا يملك المبالغ الكبيرة لكي يستأجر مرسى له بالمراسي المخصصة لهذا الغرض لكونها غالية الثمن وبات لها خلوات حتى تباع وتحول من شخص لشخص آخر وبالواقع أن عدد هذه المراسي بالبلاد قليل جدا بالمقارنة مع عدد الطراريد والسفن الخاصة وبالإضافة لكل هذا فإن عدد المسنات لتنزيل هذه الطراريد والسفن شحيحة بالبلاد، والهدف من هذا كله هو المواطن الكويتي البسيط، وكأن الجهات الحكومية تعمل على الحد من وناسة ومتعة المواطن البسيط والسبب هنا بالمثل الكويتي القديم الذي يقول (أبوي ما يقدر إلا على أمي).

وكان من المفترض على بلدية الكويت الموقرة قبل أن تشن حملة إنذارات وحجز للطراريد التي أمام المنازل والساحات العامة أن تعمل على توفير أماكن مجهزة لهذه الطراريد برسوم معقولة ومقبولة من الجميع ومن بعد ذلك تخالف من لا يلتزم بهذه المواقع ولكن العمل بنظرية طخة وطلع مخة أعتقد أنها خطأ أن يعامل المواطن الكويتي البسيط فيها، وهذا يعني أن المواطن الذي لا يملك مبلغ وضع طراده بالمراسي الخاصة لهذا الغرض وعنده طراد لهواية الصيد أن يرفعه ويضعه فوق سطح منزله مثلا. والسؤال للأعزاء في بلدية الكويت الموقرة: هل أنهيتم كل التعديات على أملاك الدولة بمختلف مناطق الكويت؟ وهل باتت البلدية نموذجا يحتذى فيه من حيث الكمال والأداء المبهر بالعمل بجميع قطاعاتها؟ أو أن الهدف الفعلي هو الحد من متعة ورخاء المواطن فقط. والله يا خوفي يأتي يوم على المواطن البسيط يقولون له لا تطلع من البيت بعد عودتك من الدوام إلا ثاني يوم للدوام حتى ننهي ظاهرة الازدحام المروري.

وهنا نقول نحن كمواطنين من فئة الغالبية الصامتة ومن جماعة البسطاء أننا لسنا ضد التصحيح والتنظيم ومع رفع أي تعدٍ على أملاك الدولة ونشجعه ولكن اطلب المستطاع حتى تطاع لكون القرار لا يكون عقابيا فقط بقدر ما يكون مصححا لخطأ واقع. والسؤال هنا لماذا كل القرارات الرادعة والتي فيها غرامات مالية لا تقع إلا على رأس المواطن البسيط؟ وهل هذه القرارات تطبق على المواطن الذي هو أكبر من بسيط؟ وعلى الوافد الذي كفيله من الطبقة المخملية بالبلاد؟ وهنا نقول هذي الكويت صلي على النبي ويا كويت عزك عزنا، والحين ما في شيء سوى الدعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يحرس الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه ويستر على المواطن البسيط من القرارات والاجتهادات التي تعاقب ولا تضع الحلول ولا الطراد واقف عند الرصيف الأصفر والأسود والله عجيبة، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن مينون يسأل: أقول شكرا على عدم خصم قيمة الأرض السكنية مقدما من القرض الإسكاني ولكن شنو وضع الذين خصم منهم سابقا؟ الجواب أحنا أعيال اليوم وإلي فات مات وأنت أعقل شوي يا مواطن وأركد.

