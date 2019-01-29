آراء

في إطار زيارتنا لدولة قطر الشقيقة ، هذا البلد الذي تربطنا به أواصر المحبة والاخاء، وبأهله صلة القرابة والدم والعروبة والاسلام، كان لنا لقاء في الدوحة، مع الأخ الفاضل السفير حفيظ العجمي سفير دولة الكويت في قطر، حول تداعيات الأزمة الخليجية والوساطة الكويتية في هذا الاتجاه، وجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في محاولة رأب الصدع الخليجي وعودة اللحمة الخليجية إلى سابق عهدها.

وهو ما أكد عليه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن موقف بلاده لم يتغير في قضية الأزمة الخليجية مع الدوحة، مؤكداً ضرورة حل المشاكل عبر الحوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. في حين أردف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر بأن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة الخليجية وإحياء مجلس التعاون الخليجي.

والمتأمل للوضع الخليجي حالياً، يدرك بدون شك أن الوساطة الكويتية هي الوحيدة التي يمكن التعويل عليها، بالنظر لحكمة الشيخ صباح ومكانته البارزة لدى جميع الأطراف، والمصداقية التي تتمتع بها الكويت لدى الجميع. وعلى الرغم من الدور الحثيث وغير المسبوق الذي تلعبه الكويت لتذليل الخلاف الخليجي وحله بالوسائل السلمية والحوار. فقد أوردت مصادر أميركية أنه على الرغم من الاحترام الذي تكنه دول المنطقة للكويت وقيادتها، إلا أن واشنطن تدرك أن الكويتيين لا يحملون عصى سحرية، وأنه يمكن للكويت تذليل بعض العقبات والمساهمة في تقريب وجهات النظر، لكن الخطوات الأخيرة نحو أي مصالحة محتملة لا يمكن للكويت أن تقوم بها، بل المطلوب أن يقوم بها الأطراف المعنيون أنفسهم.

وهو ما يؤكده حضرة صاحب السمو مراراً من ثقة سموه في قدرة وحكمة قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تجاوز الأزمة. وذلك في ظل تطورات الوضع الذي تمر به المنطقة ولاسيما في سورية والعراق وليبيا، وقد أكد سموُّه أن الحل يكمن في الجلوس مع بعضنا بعضا والاستماع للنقاط التي تضر المنطقة ومصالح أصدقائنا الآخرين.

ولعل استذكار ما قاله سمو الأمير في افتتاح القمة الخليجية الـ39، بأن الخلاف الخليجي هو أخطر تحدٍ نواجهه معتبراً أن استمراره يعرض المجلس إلى تهديد خطير لوحدة الموقف، وأن العالم بدأ وبكل أسف النظر إلى كياننا الخليجي بأنه يعاني من اهتزاز، وفي هذا السياق حث أمير الكويت على وقف الحملات الإعلامية التي زرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا مشيراً على أن ذلك سيكون مقدمة لتهيئة الأجواء لحل الخلاف.

ولعل هذه الكلمات يمكن اعتبارها خارطة طريق واضحة نحو توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات.

شاكرين للأخ الفاضل السفير حفيظ العجمي، الحديث المثمر والبنَّاء والكرم المعهود.

