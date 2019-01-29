آراء

نظرية المؤامرة يختلف تعريفها باختلاف وجهات نظر أصحابها، وهي مقتبسة من الفعل تآمر والذي يعني صياغة أكاذيب بشكل منظم، ويمكن القول إن المؤامرة بها طرفان هما المتآمر والمتآمر عليه لإخفاء الحقيقة.

فتضاربت الأقوال تجاهها، ففريق يؤمن بأنه توجد مؤامرة عالمية وآخر ينفيها بالمرة. يقول الفيلسوف وعالم السياسة الأميركي فرانسيس فوكوياما: إن نهاية الصراع بين الرأسمالية والشيوعية وانتفاء (فقدان) الصراع الامر الذي يؤدي الى «نهاية التاريخ»!

ولكن عالم السياسة والفيلسوف الأميركي (الداهية) صامويل هنتغتون له رأي آخر .. فجادل تلميذه وقال: أرى أن الصراع المقبل سيكون بين الحضارات (الثقافات).

وألف كتابه المشهور (صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي) عام 1996 حيث يقول: خلال الحرب الباردة كان النزاع أيديولوجياً (فكرياً) بين الرأسمالية والشيوعية، ولكن النزاع القادم سيتخذ شكلاً مختلفاً ويكون بين حضارات محتملة وهي: الحضارة الغربية، الحضارة اللاتينية، الحضارة اليابانية، الحضارة الصينية، الحضارة الهندية، الحضارة الاسلامية (كل الدول ذات الاغلبية المسلمة)، الحضارة الارثوذكسية، الحضارة الافريقية، الحضارة البوذية.

ولفهم الصراع الحالي والمستقبلي، يجادل هنتغتون بأن الصدوع الثقافية وليس الايديولوجية أو القومية يجب أن تقبل نظرياً باعتبارها بؤرة الحروب القادمة!

ويشرح ذلك بأن الاختلافات أو الخصائص الثقافية لا يمكن تغييرها كالانتماءات الأيديولوجية، فبإمكان المرء أن يغير انتماءه من شيوعي الى ليبرالي ولكن لا يمكن للروسي مثلاً أن يصبح فارسياً.

ففي الصراعات الأيديولوجية يمكن للناس أن يختاروا الجانب الذي يؤيدونه، وهو ما لا يحدث في الصراع الثقافي أو الحضاري، ونفس المنطق ينطبق على الدين، فبإمكان المرء أن يحمل جنسيتين فرنسية وجزائرية مثلاً، ولكنه لا يمكن أن يكون مسلماً وكاثوليكياً في آن واحد.

وفي كتابه ركز هنتغتون على الاسلام وقال إن «حدوده دموية وكذا مناطقه الداخلية»، مشيراً لصراعات المسلمين مع الاديان الاخرى.. وذكر السودان وجنوبه، والهند وباكستان، وتنامي العنصرية في ألمانيا وايطاليا ضد المهاجرين من شمال أفريقيا وتركيا، وحدد الصراع القادم بأنه بين «العالم المسيحي» بعلمانيته و«العالم الاسلامي» من جهة اخرى.

فهو الخاتمة حيث يقول إما (أخطر) في كلامه أما: «إنه لا يقترح اختفاء الدول القومية، أو بروز هذه الحضارات ككتل سياسية واضحة وموحدة، فالصراع القادم سيكون بين (الغرب) و(الدول ذات الأغلبية المسلمة)، وعلى الغرب أن يقوي جبهته الداخلية بزيادة التحالف والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحاولة ضم أميركا اللاتينية القريبة جداً من الغرب، وكذلك اليابان».

والآن لكل من لا يؤمن بنظرية المؤامرة اعتقد اتضحت الصورة وسهلت عليك قراءة وتحليل الاحداث العالمية وما يحدث في دولنا.

ودمتم بحفظ الله.

*نكشة:

عن عَوْف بْن مَالِكٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَقَالَ : اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِس ِ، ثُمَّ مُوْتَان يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ العَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ(أي الروم)، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايةً (أي راية) تحت كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا) رواه البخاري.

