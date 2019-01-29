وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي اهمية التواصل مع جمعيات النفع العام كونها مؤسسة وطنية تسعى الى دفع عجلة التنمية والتطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وقال البغلي خلال استقباله في مكتبه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري حماد العجمي وأمين سر مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري جمال النامي وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين السيد علي حسن ان الهدف من تواصل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين مع جمعية ملتقى الكويت الخيري هو تبادل الخبرات والمساعدة في اي مجال تحتاجه بحسب القدرات المتوافرة لدى الجمعية.

واوضح البغلي أن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تولي اهتماماً خاصاً بالمسنين ايماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث ان اهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الانسان، مشيرا الى ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في اطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها وفي مقدمتها نشر ثقافة حقوق الانسان تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن ويأتي ذلك من قناعة الجمعية بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع اذا ما توافرت له العوامل المساعدة، وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

واشاد البغلي بالدور الذي تقوم به جمعية ملتقى الكويت الخيري في خدمة المجتمع ودعم رواد العمل الخيري في ديرتنا الحبيبة الكويت من خلال تكريمهم من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري.

من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري حماد العجمي ان الهدف من زيارتنا للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين هو الاستفادة من تلك الجمعية في العمل الخيري مشيرا الى ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لها دور فعال ومميز في العمل الخيري وخصوصا في مجال رعاية وتأهيل المسنين واوضح العجمي ان جمعية ملتقى الكويت الخيري جمعية نفع عام أهلية مهنية، تهدف الى تشجيع العاملين وتدريبهم مع تطوير مؤسساتهم الخيرية، تأسست عام 2013م تحت مظلة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وتم اشهارها رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وزاري رقم (80/ أ) عام 2015م.

واشاد العجمي بالدور الذي تقوم به الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وعلى رأسهم رئيس مجلس ادارة الجمعية العم ابراهيم طاهر البغلي في تقديم كل ما يحتاجه كبار السن من خدمة ورعاية ودعم المتطوعين من ابناء وبنات الكويت في جميع المجالات التي تخدم المجتمع.

ومن جانبه اكد امين سر مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري جمال النامي اهمية الزيارات بين جمعيات النفع العام وذلك لتبادل الخبرات والذي يصب لصالح المجتمع.

وتطرق النامي الى الانشطة والمشاريع التي تقوم بها جمعية ملتقى الكويت الخيري مشيرا الى انه لابد ان تكون هناك صعوبات ومعوقات في أي عمل في بدايته ومن ثم مع بذل الجهود تزال تلك المعوقات والصعوبات ويتم تحقيق الهدف من انشاء أي مشروع خيري وانساني يصب لصالح المجتمع.

وقال النامي ايمانا من رئيس واعضاء جمعية ملتقى الكويت الخيري بالدور الرائد التي تقوم به الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهخيل المسنين في خدمة المجتمع قمنا في زيارة رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي لكسب الخبرات والمساعدات المعنوية والاستفادة من خبراتهم في مجال العمل الخيري والانساني.

واشاد النامي بحسن الاستقبال من قبل ريس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم البغلي ونائبه السيد علي حسن.

ومن جانبه رحب نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن بضيوف العم ابراهيم البغلي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري السيد حماد العجمي وامين سر جمعية ملتقى الكويت الخيري السيد جمال النامي

وتطرق علي حسن الى الدور الذي تقوم به الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في خدمة ودعم كبار السن مشيرا الى ان الهدف من انشاء الجمعية تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية: تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين «رجال ونساء» من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

وتعمل الجمعية على نشر الوعى بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التى تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

واكد علي حسن ان الجمعية تسعى لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث اعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة واجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتخفيض أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار والسعي لاعطائهم نفس المميزات التي تمنح للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

المشاركة فى توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون ايداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لادماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

العمل على اتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير جميع سبل الدعم لهذا الدور في سبيل انجاحه وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم.

