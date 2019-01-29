وطن النهار

يمثل العمل الخيري قيمة انسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، فهو سلوك حضاري حي لا يمكنه النمو سوى في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية، فهو يلعب دوراً مهماً وايجابياً في تطوير المجتمعات وتنميتها فمن خلال المؤسسات التطوعية الخيرية تتاح لجميع الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة كما يساعد العمل الخيري على تنمية الاحساس بالمسؤولية لدى المشاركين ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه.

ولقد قامت الخدمات التطوعية الخيرية بدور كبير في نهضة الكثير من الحضارات والمجتمعات ونشر الأفكار عبر العصور بصفتها عملا خاليا من الربح العائد وليست مهنة، بل هي عمل يقوم به الأفراد لصالح المجتمع ككل تأخذ أشكالا متعددة بدءا من الأعراف التقليدية للمساعدة الذاتية الى التجاوب الاجتماعي في أوقات الشدة.

اكتسب مفهوم العمل الخيري أهمية بارزة في السياق الفكري الاجتماعي بصفة عامة وقد استمد هذا المفهوم أهميته من اتصاله بمفهوم أكثر محورية وهو مفهوم المجتمع المدني حيث تتباين وظائفه وأدواره في برامج الحركات الاجتماعية وتطور المجتمعات..

ولقد كان للقيم الاجتماعية وخاصة الدينية المتجذرة والمتعمقة في المجتمع العربي الاسلامي دور أساس في تعميق روح العمل الخيري حيث امتاز الدين الاسلامي بأنه لا يفصل بين مساعدة الآخرين بمفهومها التطوعي وبين الصدقة بمفهومها الاسلامي ومن هنا كان العمل الخيري هو المواءمة بين الصدقة والتطوع، وهو ما نريد تأكيده هنا بتعريفنا للعمل الخيري حيث يتساءل العديدون عن الفرق بين العمل التطوعي والعمل الخيري، خصوصا وأن مفهوم العمل الخيري وتطبيقاته في التراث الاسلامي تشتمل على كل المعاني والتطبيقات التي تورد ضمن مفهوم العمل التطوعي.

فقد لعب المتطوعون دوراً مهماً كماً وكيفاً في رعاية وتطوير الدول الصناعية منها والنامية من خلال البرامج القومية، في مجالات المساعدات الانسانية والتعاون التقني وتعزيز حقوق الانسان والديمقراطية كما يشكل التطوع أيضاً أساساً لكثير من نشاطات المنظمات غير الحكومية ومنها الروابط الحرفية والاتحادية والمنظمات المدنية، هذا اضافة الى كثير من المشاريع في مجالات محو الأمية والتطعيم وحماية البيئة والتي تعتمد بصورة مباشرة على المجهودات التطوعية.

التنمية الشاملة

وبذلك يرتبط مفهوم العمل الخيري والتطوعي بالتنمية الشاملة، من خلال الكثير من تلك الأعمال والبرامج التي تستهدف الانسان وترقى به ابتداء بالفرد ثم الأسرة ومن ثم تمتد الى المجتمع تلك الحلقات الثلاث المترابطة بمجموعها ومفرداتها فصلاح الأسرة من صلاح الفرد.

فحقيقة العمل الخيري وخططه يجب أن ترتبط فيما يمكن أن تحدثه من تأثيرات وتغيرات في المجتمع باتجاه التنمية الشاملة فهو ليس جهودا تبذل وحسب لانقاذ مصاب أو علاج مريض أو أموال تنفق لسد رمق محتاج بل ان خطة العمل الخيري يجب أن تكون في اتجاه التنمية وفي اتجاه بناء المجتمع فردا وأسرة ومن هنا يمكن أن نضع الأعمال في سياقها الصحيح المنتج حينما نخطط للبرامج الموجهة الى كل من الفئات، الأسرة عماد المجتمع وبترابطها وصلاحها صلاح المجتمع فالعناية بالأسرة ركن أساس في مسيرة العمل الخيري، فالعمل لمساعدة الأسرة الفقيرة يجب أن يكون من خلال تأهيلها وتنميتها بالبحث عن عناصر الانتاج المحلية المتوافرة في محيط الأسرة وبيئتها وتنمية تلك العناصر وتحويلها الى آلة انتاج من خلال التدريب وتوفير وتمليك وسائل وأدوات الانتاج القادرة على تحويل تلك الأسرة من أسرة معاليه محتاجة الى أسرة منتجة قادرة على العطاء، بالدخول الى دورة الاقتصاد القومي لتتمكن من المساهمة في اقتصاد الدولة والمجتمع بشراء وبيع واستخدام السلع والخدمات.

ولابد من التأكيد على أن الأسرة لا تحتاج فقط الى عناصر الانتاج والتدريب بقدر ما هي في حاجة الى التوجيه والارشاد، بحيث تستطيع الأسرة التكيف وتطوير امكاناتها وقدراتها في ادارة شؤونها الأسرية الخاصة كالعناية بالأفراد وبخاصة الأطفال والفتيان من شباب وشابات من النواحي التربوية والتعليمية والصحية.

لاشك أن هناك علاقة جدلية بين التنمية ومدى نجاحها في العمل التطوعي، حيث تشير الشواهد الواقعية والتاريخية الى أن التنمية تنبع من الانسان الذي يعتبر وسيلتها الأساسية، كما أنها تهدف في الوقت ذاته الى الارتقاء به في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، ومن المسلمات أن التنمية تقوم على الجهد البشري وهو ما يستلزم بالاضافة الى الخطط الواضحة والمحددة وجود الانسان الواعي القادر على المشاركة في عمليات التنمية.

العمل الخيري سلوك حضاري متطور بتطور العصر، ويجب علينا ادراك ذلك، ولا يمكن أن ينمو ويتطور الا في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية.

لاشك أنّ هناك علاقة بين العمل الخيري والتنمية ومدى نجاحها بالمجتمع، حيث تشير الشواهد الواقعية والتاريخية الى أنّ التنمية تنبع من الانسان وأنه هو الركيزة الأساسية للتنمية، لذلك فانّ الهدف الأساس للتنمية هو الارتقاء بالانسان في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، ومن البديهيات أن التنمية تقوم على الجهد البشرى الذي يستلزم، بالاضافة الى الخطط المحددة والواضحة، وجود الانسان الواعي القادر على المشاركة. ولهذا فان العمل الخيري يلعب دوراً مهماً وايجابياً في تطوير المجتمعات وتنميتها.

من هنا يأتي دور العمل الخيري في التنمية بالاستفادة من الموارد البشرية، حيث يلعب العمل الخيري دوراً ايجابياً في اتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي.

ولهذا أدعو المؤسسات الخيرية والقائمين عليها بصفتها العمود الفقري، أن يتجاوز دورها من المفهوم التقليدي للعمل الخيري من أعمال البر والاحسان والمساعدات المؤقتة الى التنمية بمعناها الشامل والكامل، لأهمية ارتباط مفهوم العمل الخيري بالتنمية الشاملة، وذلك من خلال البرامج والأعمال التي تستهدف الانسان وترتقي بالفرد والأسرة والمجتمع.

