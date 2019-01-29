مال وأعمال

اكد اتحاد شركات الاستثمار أن توقيت الزيادة في رسوم الاشتراك السنوي للأسواق الثلاثة لبورصة الكويت وتعديل موعد استحقاقها ليكون في منتصف شهر فبراير بدلا من المهلة المتاحة لسداد الاشتراك حتى الأول من أغسطس كما كان معمولا به ليس له ما يبرره، كما أن الاتحاد كان يأمل نشر قرار هيئة أسواق المال بالموافقة لشركة البورصة على تعديل قائمة رسوم الاشتراك السنوي وطريقة احتسابها والغرامات المقررة على الشركات الأعضاء في حال عدم الالتزام بالوفاء بها في المواعيد المقررة لمزيد من الإيضاح والشفافية التي يحتاجها السوق بشدة.

وقال الاتحاد في بيان صحافي اصدره امس ان شركة بورصة الكويت فاجأت المتداولين وأعضاء السوق من حيث التوقيت والتطبيق بإصدارها لقائمة الأسعار للمنتجات والخدمات لعام 2019 والتي تضمنت زيادة في رسوم الاشتراك السنوي لأعضاء السوق وذلك بعد إلغاء طريقة احتساب رسوم الاشتراك التي كان معمولا بها حتى نهاية العام المنصرم، فبدلا من احتساب الرسوم على أساس ثابت والمقدر بنسبة «نصف في الألف» من رأس المال المدفوع لكل شركة عضو في البورصة وبحد أقصى خمسون ألف دينار، أصبحت الرسوم في الأسواق الثلاثة (الأول- الرئيس- المزادات) متغيرة وتعتمد في احتسابها على متوسط القيمة اليومية المتداولة لسهم الشركة العضو في السوق بالإضافة لرسم ثابت مقداره 5,000 دينار كويتي، وعلى الرغم من أن أفضل الممارسات ونماذج العمل لدى الجهات المقارنة بأسواق المال بالمنطقة (المملكة العربية السعودية- قطر- أبو ظبي- دبي- البحرين- مسقط- عمان- مصر) ومنها المصنف كسوق ناشئ ومنها غير ذلك، تعتمد في رسوم الاشتراك السنوي على معامل رأس المال وليس على نسبة من قيمة التداول، لذا يطرح الاتحاد التساؤل التالي، إذا كانت بورصات المنطقة تعتمد سياسات متشابهة في تقدير رسم الاشتراك السنوي، فما هو الأساس الذي اعتمدت عليه شركة بورصة الكويت في تغير تلك السياسة واعتماد سياسة مغايرة لها تماما؟! مجرد تساؤل يُبغى من ورائه الصالح العام.

إن أي قرارات يتم اتخاذها من شركة بورصة الكويت يجب تغليب وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حال تعارضهما معاً (م/38 من القانون رقم 7 لسنة 2010)، إلا أن شركة البورصة فأجأت الشركات المدرجة باتخاذها قراراً من جانب واحد بزيادة الرسوم السنوية المقررة على الاشتراك بما يحقق مصلحتها التجارية دون أن تضع في اعتبارها تأثير مثل هذه الزيادة على اعتبارات المصلحة العامة، ذلك أن من شأن هذه الزيادة غير المبررة أن يترتب عليها آثاراً وخيمة على عموم الشركات المدرجة بما ينعكس سلباً على حركة التداول، وبالتالي على المساهمين والمتداولين فيما لو تم انسحاب بعض من الشركات كنتيجة لمثل هذه الزيادة غير المبررة، فضلاً عن أن هذه الزيادة سوف يتم إلزام الشركات الأعضاء بها حتى في حال عدم التداول على السهم، على الرغم من أن الخدمة التي تؤديها البورصة، وهي التي تستحق عنها أتعاباً أو عمولة انما تقتصر على تلك التي تتعلق بعمليات التداول ونقل الملكية للأسهم المدرجة، ما يكشف بوضوح عن عدم الأحقية في فرضها والمطالبة بها وتضحي هذه الرسوم أقرب إلى الإذعان وفرض الإتاوة أو الجباية على الشركات الأعضاء حيث لا يقابلها أداء أي خدمة حقيقية في هذه الحالة.

كما أن التقارب بين موعد إجراءات المزايدة على حصة رأس المال لشركة بورصة الكويت والموعد النهائي لاستحقاق رسوم الاشتراك السنوي والمحدد بمنتصف شهر فبراير قد يعطي انطباعات غير صحيحة عن وضعية شركة البورصة ومصادر دخلها الثابتة، وهو ما يتنافى مع توجه هيئة أسواق المال بشأن ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية لجميع الجهات المرخص لها ومن ضمنها شركة البورصة بكل تأكيد. والاتحاد كان يأمل أن يكون موعد مطالبة البورصة بزيادة الرسوم معاصرا لقرارات تصدر بوضع تنظيم قانوني للأدوات الاستثمارية التي سبق إيقاف العمل بها في وقت سابق مثل الأوبشن وعقود الأجل والتي لم يتم إعادة تنظيمها حتى الآن على الرغم من أهمية هذه الأدوات للشركات المدرجة من حيث حجم التداول والسيولة، وكذلك خلق أدوات وفرص استثمارية جديدة بالسوق الكويتي والذي كان سيلقي بظلاله على حركة نشاط سوق المال الكويتي، وبالتالي فان الزيادة ليس لها ما يبررها من الناحيتين الواقعية والعملية.

5 اعتبارات لإعادة النظر في الرسوم

وقال الاتحاد انه مازال يأمل أن تقوم شركة البورصة بإعادة النظر في أمر زيادة رسوم عضوية البورصة انطلاقا من الاعتبارات التالية:

1- أن يكون نموذج العمل لدى شركة البورصة وفق قوى العرض والطلب تراعى فيه المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة لشركة البورصة.

2- أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات بأسواق المال بالمنطقة.

3- ضرورة أن تتناسب قيمة رسوم اشتراك الشركات المدرجة مع توافر خدمات حقيقية.

4- أنه في الوقت الذي تتركز فيه السيولة بالسوق الكويتي على ملاءة الشركات المدرجة فإن الأولى هو التفكير بروح الشراكة لإزالة المثبطات وليس الإكثار منها ما يحد ويعوق زيادة السيولة.

5- أن تعمل شركة البورصة جاهدة على تطوير سوق المال من خلال وضع التنظيمات القانونية المناسبة وخلق أدوات استثمارية جديدة.