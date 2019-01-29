مال وأعمال

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مدينة كوتونو على إتفاقية قرض بين جمهورية بنين يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره خمسة ملايين دينار، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توفير المياه لثلاث مدن.

يجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.

وقد وقع اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة جمهورية بنين، وزير الاقتصاد والمالية رومولد وداني، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام نضال عبدالعزيز العليان. وقد شهد حفل التوقيع المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق ثامر الفيلكاوي.

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ثلاث مدن وهي بوكومبي وكوفي وزاغنانادو، من خلال توسعة وإعادة تأهيل منظومات المياه القائمة لتوفير المياه بكميات كافية ومستدامة لمقابلة زيادة الطلب على المياه، الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع الصحية والحالة الاجتماعية لسكان مناطق المشروع.

يتألف المشروع بشكل رئيس من الاعمال المدنية والكهروميكانيكية، والتي تشمل إنشاء آبار جوفية وشبكات توزيع وخزانات ومضخات، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية. كما يشتمل المشروع على الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي.

وبتوقيع اتفاقية هذا القرض، فإنه يكون القرض 14 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية بنين، حيث سبق للصندوق أن قدم لها 13 قرضاً وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 36 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 122.4 مليون دولار أميركي، وذلك لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة.

كما قدم لها الصندوق معونة فنية واحدة بقيمة 300 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشروعين في قطاع النقل. ويقوم الصندوق أيضاً بإدارة منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت في إطار مبادرة صندوق الحياة الكريمة بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أميركي.

