مال وأعمال

اعلنت مستشار تطبيق «زدني» عبير العميري عن وصول عدد الطلبة المستخدمين للتطبيق لاكثر من 33 الف مستخدم بما يعادل 47% من مجموع طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والذين يصل عددهم الى حوالي 70 الف طالب مشيرة الى ان نسب نجاح المشتركين في جميع المواد فاقت 80% وهذا يعكس مدى الفائدة التي جناها الطلاب من التطبيق ولتشجيع الطلاب على التعلم الذاتي. واضافت العميري في تصريح للصحافيين على هامش ترؤسها وحضورها المؤتمر الصحفي السنوي لفريق زدني للتعليم الالكتروني والذي عقد امس في مقر مجموعة الساير القابضة بالمنطقة الحرة، ان الفريق يعمل على توظيف المستجدات التكنولوجية في زيادة تحصيل الطلبة بأسس العلمية والمجتمعية وحلوله الفريدة لمساعدة الطلبة على فهم واستيعاب المواد وتعزيز مستواهم المعرفي والذهني لتساعده في التفوق والارتقاء بمستواه العلمي. وقالت العميري أن الهدف الأساسي من التطبيق لرفع مستوى طلبة الثانوية العامة نظرا لصعوبة المواد وحاجتهم للرعاية والارشاد لاستكمال مستقبلهم الدراسي بشكل سهل وميسرحيث يوفر التطبيق على الويب وعلى الاجهزة الذكية دروس لصفوق العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مواد « اللغة الانكليزية، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات « اضافة الى اختبارات الايلتز وقدرات الرياضيات. وكشفت العميري عن ان التطبيق سيوفر خدمة متابعة ولي الأمر الاسبوع المقبل والحصول على تقارير تحليل أداء الطالب وانجازه والاطلاع على الخطة المعدة للطالب من قبل المستشار التعليمي لافتة الى ان تطبيق زدني بمثابة مرشد ومعلم خاص لكل طالب ويعطي مجال لتكافؤ الفرص بين الطلبة حيث يساعد الطالب على متابعة دروسه وتحقيق افضل النتائج دون تكاليف باهظة كما في الدروس الخصوصية والتي باتت ظاهرة تثقل كاهل الاسر وتستنزف اموالهم، لافتة الى ان التطبيق يشمل أدوات ذكية لمتابعة أداء الطالب والتعرف على مستواه وتشجيعه على النجاح ورفع مستواه. ولفتت الى ان التطبيق يمنح فريق زدني جوائز قيمة تعلن عنها في البرنامج للمستخدمين، وتزداد فرصة الطالب في الحصول عليها حسب تفاعله مع الأسئلة التفاعلية ومشاهدته لفيديوهات أكثر تزداد فرصته بالحصول على جوائز التطبيق عن طريق جمع النقاط وعقد الزيارات التشجيعية حيث نظم فريق زدني زيارات الى المدارس لتوعية الطلبة وتعليمهم فوائد النظام وطرق استخدامه (هدايا رمزية).

وعمل الفريق على طرح مسابقة تقدمها مجموعة الساير مشكورة والتي ستطلق مسابقة من أسئلة مختارة لمادة الرياضيات والفيزياء والفائز منها سيحصل على جوائز قيمة لتشجيع الطلبة على الاعتماد على النفس والاجتهاد ( اختبار الكتروني ايقونة مسابقة الساير ) ويعتزم فريق زدني بعمل حفل التكريم للطلبة المتفاعلين والفائزين وأولياء الأمور حيث سيتم توزيع الجوائز عليهم نهاية العام الدراسي في ابريل المقبل.

واختتمت العميري حديثها قائلة ان تطبيق زدني مشروع انصبت فيه جهود كثيرة يحتاج رعاية وذعم نشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم ونشكر الشركات الداعمة شركة زين ومجموعة الساير وشركة ايكويت الذين قدموا الدعم والمساندة لهذا المشروع الوطني التربوي والتعليمي. ومن جهته اعلن مدير ادارة التميز المؤسسي بالساير القابضة المهندس نهاد الحاج عن انطلاقة تطبيق ومسابقة الساير لمادتي الرياضيات والفيزياء للفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع تطبيق زدني لخدمة ابنائنا الطلبة مشيرا الى ان شراكة الساير القابضة مع برنامج وتطبيق زدني تأتي بهدف تحسين مستوى التعليم حيث لا تعتد الشركة بمجال النقل فقط بل تنشط في مجالات عدة اهمها التعليم والصحة من خلال «الرازي القابضة» وتسعى لتعزيز التعليم الالكتروني والرقمي بجميع اشكاله.

وقال الحاج ان «الساير» تولي اهتماماً لدعم رواد الأعمال الكويتيين واعطائهم دفعة قوية لانطلاق مشاريعهم بكل ثقة مع وضع امكانات المجموعة لانهاء هذه المشاريع وضمان رواجها لاثراء المجتمع بحاجاته المعرفية والتعليمية وخاصة في عصر الرقمنة والتطبيقات التي تخص كل شيء واشتهرت بقدر كبير مثمنا دور شركتي «زين» و«ايكويت» في هذا المشروع.

وفي سياق متصل قالت مدير الاستدامة والابتكار في شركة زين هيا المانع «ان دعم الشركة لتطبيق زدني يأتي من مسؤوليتها المجتمعية لدعم الشباب في جميع المجالات خاصة مجال التعليم، وعاصرنا بداية المشروع من 2016 كتجربة ناجحة وبدورنا نعزز اهمية التعليم في مجال التكنولوجيا من خلال تسهيل استخدام التطبيقات مؤكدة على اهمية الاستثمار في مجال التعليم وبناء تطبيقات رقمية».

