مال وأعمال

مسقط - كونا: اختتم مؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية «عمان 2040» اعماله التي استمرت يومين بمشاركة اكثر من 20 دولة.

وشهد المؤتمر أربع جلسات حوارية تناولت الأولى دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني.

وتمحورت الجلسة الثالثة حول التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية بينما تناولت الجلسة الرابعة موضوع الممارسات الدولية لتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان ومناقشة الملامح التفصيلية للرؤية المستقبلية لـ«عمان 2040».

كما استعرض المؤتمر أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الرؤى فضلا عن العديد من المحاور الرئيسية منها الملامح التفصيلية للرؤية المستقبلية لـ«عمان 2040» وأدوار القطاعين العام والخاص والمجتمع في تحقيق الرؤية.

