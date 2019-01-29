مال وأعمال

فيينا - كونا: أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ14 ارتفع الجمعة الماضية بواقع 68 سنتا ليستقر عند 60?90 دولاراً للبرميل بعد ان كان يبلغ 60?22 دولاراً للبرميل الخميس الماضي. وجاء في نشرة انباء المنظمة.

ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لديسمبر الماضي بلغ 56?94 دولاراً للبرميل في حين بلغ في نوفمبر الماضي 65?33 دولاراً للبرميل.

وذكرت ان معدل سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 58?38 دولاراً للبرميل فيما سجل المعدل السنوي للسعر العام الماضي 69?78 دولاراً للبرميل. وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري و(زافيرو غينيا الاستوائية) ورابي الخفيف (جابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي.

