عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف موقع «Axios» الاميركي ان الرئيس دونالد ترامب بحث مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام «خططا لإرسال قوات إلى فنزويلا» وتحدث السيناتور الجمهوري النافذ عن حواره عن مع ترامب، الذي طلب خلاله نصيحة بشأن إمكانية استخدام القوة العسكرية. وقال غراهام للموقع «أنا لا أريد أن أغزو كل مكان، أريد أن استخدم الجيش فقط عندنا تكون مصالحنا الأمنية الوطنية مهددة».

وأكد الموقع أنه لا يوجد الآن سبب للاعتقاد بأن القوات المسلحة الأميركية تستعد لغزو بلد في أميركا اللاتينية وسوف تمارس الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على الرئيس الحالي لفنزويلا. على وجه الخصوص يمكن نقل جميع أصول مادورو التي تم القبض عليها إلى المعارضة. وحذر مستشار الأمن القومي الاميركي السفير جون بولتون من عواقب اي اعتداء ضد الدبلوماسيين الاميركيين في فنزويلا او رئيس المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو وقال بولتون في تغريدة له على موقع «تويتر» الالكتروني «اي اعتداء او اي من أعامل العنف ضد الدبلوماسيين الامريكيين في فنزويلا والزعيم الديموقراطي الفنزويلي خوان غوايدو او البرلمان الوطني نفسه يعتبر اعتداء على سلطة القانون».وشدد مستشار الأمن القومي الاميركي على ان مثل هذه الاعتداءات «ستقابل بالردود المناسبة». في غضون ذلك دعا غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة إلى تظاهرات جديدة الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو لدفع الجيش إلى تغيير موقفه ومواكبة المهل التي حددها الأوروبيون لإجراء انتخابات جديدة.

وقال رئيس البرلمان النائب اليميني البالغ من العمر 35 عاما «عند الساعة 14,00 من الأربعاء وفي كل مكان في فنزويلا سننزل إلى الشوارع لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب». ودعا إلى «تعبئة كبرى في جميع أنحاء فنزويلا والعالم السبت لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار». وأمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً. وتنتهي هذه المهلمة الأحد. أما الاتحاد الأوروبي فقد لوح بتهديد غير واضح، مؤكدا أنه «سيتخذ إجراءات» إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات «في الأيام المقبلة» بما في ذلك في مايتعلق «بالاعتراف بقيادة البلاد».وقال خوان غوايدو «سنحتفل (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد والوشيك لانتهاء مهلة الإتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة».وحتى الآن لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه. وقد صرح لشبكة «سي ان ان- ترك» أن «لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا».

