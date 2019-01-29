عربيات ودوليات

اكد الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون امس أنهما متفقان في الرؤى بشأن مكافحة الإرهاب فيما أعلن ماكرون عن تقديم بلاده مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في مصر. وجاءت تصريحات الرئيسين خلال مؤتمر صحافي عقداه في العاصمة المصرية القاهرة، التي يزورها ماكرون حاليا. وصرح السيسي لقد شهدت محادثاتنا اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء وأكد أن الإرهاب يمثل تهديدا مباشرا لجهدنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتحدي الأكبر على درب تحقيق رخاء شعوبنا.وأضاف الرئيس المصري أنه استعرض مع نظيره الفرنسي ملفات الشرق الأوسط البارزة ولاسيما سورية وليبيا والقضية الفلسطينية.

وتابع أكدت من جانبي وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية والحيلولة دون تفككها، أو السماح لقوى خارجية بالعمل على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها تحقيقا لأهداف أيديولوجية.

بدوره، قال ماكرون وهذه الزيارة إلى مصر مهمة جدا، وهي فرصة لتعزيز الروابط مع شريك مهم للمنطقة كلها. شريك لدينا تاريخ قوي معه وتابع مع الرئيس السيسي تبادلنا حديثا معمقا بشأن الأزمات الإقليمية وأعتقد أن لدينا رؤى موحدة في العديد من القضايا وفيما يخص القضايا الإقليمية فنحن نعمل منذ أشهر بشأن الوضع في ليبيا، التي تلعب دورا كبيرا في استقرار البلدين وقال وضعنا رؤية واحدة للتحرك (في ليبيا)، حيث لدينا هدفين هناك: مكافحة الإرهاب ودعم اللاعبين الليبيين الذين يكافحون بفعالية الإرهاب في بلدهم، والهدف الثاني، المصالحة الوطنية التي تسمح بإعادة الاستقرار إلى ليبيا. وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستقدم مليار دولار إلى مصر من أجل دعم مشروعات التنمية.

وشهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية بين الدولتين، للتعاون في مجالات متعددة مثل النقل والصحة والثقافة والتعليم والاتصالات والتجارة والطاقة. وكان ماكرون وصل إلى مصر، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، شملت إجراء محادثات موسعة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن توقيع اتفاقيات ثنائية. ويرافق ماكرون في زيارته لمصر نحو خمسين من أرباب العمل الفرنسيين.وزيارة ماكرون التي تستمر ثلاثة أيام هي احدى الزيارات النادرة الى الخارج للرئيس الفرنسي الذي يركز منذ أكثر من شهرين على الازمة الاجتماعية التي تهز فرنسا منذ بدء تحركات السترات الصفراء الاحتجاجية. وكان ماكرون استقبل الرئيس المصري في باريس في اكتوبر 2017. ومن المقرر أيضاً أن يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ويزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما أنه من المقرر أن يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حواراً مع الجالية الفرنسية بمصر.

وقال ماكرون في مقابلة مع الصحافة الفرنسية من القاهرة ليل الاحد انه سيتحدث بانفتاح أكبر عن مسألة حقوق الانسان خلال زيارته.وبحسب الرئيس الفرنسي فإن الامور ازدادت سوءا منذ اكتوبر 2017 حين زار السيسي باريس بالتالي وعد بان يبحث بطريقة أكثر انفتاحا هذه المسألة وأكثر وضوحا لأنني أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة الرئيس السيسي والاستقرار في مصر. وأشار إلى أنه سيجري بعيدا من الإعلام محادثات مغلقة مع السيسي حول حالات فردية لمعارضين أو لشخصيات مسجونة.

